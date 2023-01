Lidl planuje uruchomić nowy magazyn w okolicy Gietrzwałdu, ale część mieszkańców jest temu przeciwna. Sieć handlowa tłumaczy, że dba o środowisko i przedstawia swoje argumenty.

Protest mieszkańców Gietrzwałdu. Mamy stanowisko Lidla, fot. shutterstock

Lidl buduje centrum dystrybucyjne

W okolicy Gietrzwałdu Lidl planuje uruchomić centrum dystrybucyjne. Część lokalnej społeczności nie zgadza się na tę budowlę w miejscu jej zamieszkania. Pod koniec grudnia 2022 roku powstał Komitet Obrony Gietrzwałtu. Protestujący od początku stycznia 2023 roku zbierają podpisy pod petycją przeciwko budowie. Jan Kasprowicz, wójt gminy Gietrzwałd argumentuje, że dzięki magazynowi powstaną nowe miejsca pracy dla 250 osób. Inwestycja ta przyniesie również dodatkowe wpływy do budżetu gminy.

Lidl: zwracamy uwagę na rozwiązania ekologiczne

Sieć handlowa Lidl odniosła się do protestów części mieszkańców Gietrzwałdu. Spółka tłumaczy, że dokłada wszelkich starań, aby jej działania miały pozytywny wpływ na otaczającą rzeczywistość.

- Chcielibyśmy podkreślić, że od samego początku prac nad każdą z naszych inwestycji analizujemy wszelkie warianty, które w największym stopniu są dopasowane do otoczenia i sąsiadującej z inwestycją natury. Aktualnie jesteśmy zainteresowani wieloma lokalizacjami, w których moglibyśmy wybudować nowe centrum dystrybucji Lidl Polska. Znajdujemy się na etapie poszukiwań najbardziej odpowiedniego miejsca - informuje Aleksandra Robaszkiewicz, Head of Corporate Communications and CSR, Lidl Polska.

- Pragniemy jednak podkreślić, że projektując każdą naszą nową inwestycję - m.in. sklepy czy centra dystrybucji - zwracamy dużą uwagę na nowoczesne rozwiązania ekologiczne. Nasze magazyny zostają wyposażone w rozwiązania mające na celu ograniczenie wpływu nowej inwestycji na otoczenie - np. instalacje fotowoltaiczne, które produkują rocznie prawie 1 GWh (gigawatogodzinę) energii elektrycznej,

co stanowi około 20% całorocznego zapotrzebowania magazynu na energię

elektryczną. Ponadto stosujemy także instalacje chłodnicze o mocy chłodniczej, napełnione wyłącznie naturalnym czynnikiem chłodniczym, jakim jest amoniak - tłumaczy.

- Wprowadzamy również system odzysku ciepła z instalacji chłodniczych wraz z ogrzewaniem płaszczyznowym podposadzkowym - rozwiązanie przyjęte dla wszystkich obiektów sieci Lidl Polska. Nasze magazyny posiadają także własne ujęcie wody dla celów technologicznych oraz systemy wykorzystania wody deszczowej, tzw.

"wody szarej", w instalacjach sanitarnych. Dodatkową oszczędność energii zapewnia oświetlenie LED oraz systemy ograniczające zużycie energii elektrycznej - dodaje Robaszkiewicz.

Lidl sadzi łąki kwietne



- Budujemy nasze centra dystrybucji tak, aby mogły uzyskać certyfikat LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), który jest przyznawany budynkom po dokonaniu wielokryterialnej oceny energetycznej i środowiskowej obiektu, tylko po uzyskaniu pozytywnej opinii. Warto zaznaczyć, że centra dystrybucji sieci Lidl Polska ulokowane w Bydgoszczy, Będzinie, Stargardzie oraz Mińsku już taki certyfikat posiadają - tłumaczy przedstawicielka sieci handlowej.

- Warto również wspomnieć, że jako Lidl Polska, dbamy o tereny zielone dookoła naszych sklepów. Przykładem tych działań jest rozpoczęty w tym roku projekt sadzenia łąk kwietnych. Przy części naszych obiektów istnieje przestrzeń, którą możemy zagospodarować i tak np. zamiast sadzić standardowy trawnik stworzyliśmy łąki kwietne. Jest to trend widoczny na całym świecie, nierzadko w dużych miastach, w których tego naturalnego środowiska dla owadów brakuje - informuje

- Rozwiązanie to jest zdecydowanie bardziej ekologiczne i przyjazne dla środowiska, dlatego wprowadziliśmy je testowo przy wybranych sklepach Lidl w Lublinie, Swarzędzu, Wrocławiu, Opolu Lubelskim, Ustroniu Morskim oraz Warszawie - podkreśla Robaszkiewicz.

Ile można zarobić w magazynie Lidla?

- Nowe centrum dystrybucji to także kilkaset nowych miejsc pracy dla społeczności lokalnych. Od stycznia 2023 roku pracownicy magazynów zarabiają od 4800 zł brutto do 5250 zł brutto na początku zatrudnienia. Po roku pracy wzrośnie do poziomu 5050 zł brutto do 5500 zł brutto. Po dwóch latach zatrudnienia wyniesie od 5300 zł brutto do 5800 zł brutto, a po trzech latach pracy od 5650 zł brutto do 6050 zł brutto - informuje Aleksandra Robaszkiewicz.

Lidl oferuje również pozapłacowe benefity, takich jak prywatna opieka medyczna,

ubezpieczenie grupowe, karta Multisport, wyprawka „dla maluszka" oraz pierwszoklasisty, a także bezpłatny Program Wsparcia Pracowników, w ramach którego mogą oni skorzystać z pomocy psychologa, prawnika i doradcy finansowego.

- Nasz firma promuje równość płacową kobiet i mężczyzn oraz awanse wewnętrzne. Wszyscy pracownicy oraz ich bliscy mogą poszerzać swoje kompetencje, dzięki bezpłatnemu dostępowi do eTutor, platformy do samodzielnej nauki języków obcych online - podsumowuje Aleksandra Robaszkiewicz.

