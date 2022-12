Z okazji mikołajek w aplikacji Żabki pojawiły się bilety, które można zrealizować w popularnych miejscach zabaw dla dzieci w Warszawie.

Mikołajki w Żabce: bilety do popularnych miejsc zabaw. Zdjęcie ilustracyjne, fot. shutterstock

W aplikacji Żabki z okazji mikołajek od 6 grudnia są dostępne bilety za złotówkę. Upoważniają one do wejścia do Jungle Academy, centrum artystyczno-rozrywkowego zaaranżowanego w klimacie dżungli lub FIGLOWISKA, krytego lodowiska czynnego 24 godziny na dobę. Miejsca te znajdują się w Warszawie.

W Żabce Jush będzie łącznie 100 biletów – po 50 na każdą z tych atrakcji. Wystarczy, że użytkownicy dodadzą bilet do swojego koszyka, a zostanie on dostarczony razem z ich zamówieniem. Jeden bilet uprawnia opiekuna z dzieckiem do jednorazowego wejścia do danego miejsca.

Żabka kontynuuje kampanię

O tym jest najnowsza aktywacja z okazji mikołajek, którą przygotowała Żabka Jush. W jej ramach powstało specjalne wideo, na którym głównymi bohaterami są dzieci w wieku przedszkolnym. Z ich wypowiedzi kształtuje się prosta idea, która mówi że najważniejszą rzeczą w życiu są wspomnienia. Szczególne te radosne, spędzone w ciepłym rodzinnym gronie, a nie na codziennych obowiązkach. „Kiedy tata po pracy się ze mną bawi”, „układać puzzle”, „chodzić do zoo” czy po prostu „gdzieś pojechać” – to jedne z wielu odpowiedzi, których dzieci udzielają zapytane, co lubią robić.

Aktywacja jest kontynuacją kampanii “No i super, że nie macie czasu na zakupy” Żabki Jush, która przekonuje, że zakupy zrobią się same, a zaoszczędzony czas warto przeznaczyć na rzeczy ważne.

Żabka: Zakupy „na jush” w 7 miastach

Aplikacja Żabka Jush, stworzona przez Lite e-Commerce, działa w siedmiu miastach w Polsce. Usługa debiutowała niecały rok temu w Warszawie, a od tego czasu rozszerzyła zasięg swojej działalności o Gdańsk, Sopot, Katowice, Kraków, Poznań i Piaseczno. W asortymencie usługi znajduje się ponad 1500 artykułów.

Nowa promocja Żabki Jush

Każdy użytkownik Żabki Jush może zaoszczędzić pieniądze dzięki nowej akcji promocyjnej. W jej ramach osoba, która zrobi zakupy poprzez aplikację za określoną kwotę, dostanie rabat. Jest on zależny od wartości koszyka. Im większa jest jego wartość, tym większa zniżka. W obecnej promocji są trzy pułapy cenowe, a w każdym z nich na klientów czeka po siedem kuponów:

● za zakupy za min. 40 zł użytkownik dostanie 15 proc. rabatu;

● za zakupy za min. 55 zł użytkownik dostanie 20 proc. rabatu;

● za zakupy za min. 70 zł użytkownik dostanie 25 proc. rabatu;

Dodatkowo cały czas obowiązuje najniższy na rynku próg darmowej dostawy, którą objęte jest każde zamówienie powyżej 35 zł. Promocja obowiązuje do 31.12.2022 r. do godziny 22:59.

