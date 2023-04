Przychody sieci Biedronka w I kwartale br. wzrosły w krajowej walucie o 28,3 proc. rdr. Sprzedaż LFL wzrosła o 24,5 proc. Przychody w euro wzrosły o 26 proc. do 4,8 mld euro.

Sprzedaż LFL Biedronki w I kw. wzrosła o 24,5 proc.; fot. shutterstock.com

Biedronka otworzyła w pierwszym kwartale 17 sklepów (9 nowych sklepów netto) i przebudowała 76 lokalizacji. Na koniec marca miała 3.404 sklepy.

Biedronka planuje dodać w tym roku 130-150 lokalizacji do swojej sieci sklepów i przeprowadzić modernizację ok. 350 sklepów.

Grupa Jeronimo Martins miała w pierwszym kwartale 2023 roku 140 mln euro zysku netto jednostki dominującej, o 59,1 proc. więcej niż przed rokiem.

Biedronka wzmacnia konkurencyjność cenową w I kwartale

EBITDA Biedronki wyniosła 390 mln euro (wzrost o 22,7 proc. rdr w euro). Marża spadła do 8,1 proc.



- Biedronka wzmocniła swoją konkurencyjność cenową i działania handlowe, powiększając dystans między inflacją koszyka sztandarowego a inflacją żywności w kraju. Coraz bardziej wrażliwi na ceny konsumenci docenili ten wysiłek (...) Spadek marży odzwierciedla inwestycję sieci w ceny przy wpływie inflacji kosztowowej, zwłaszcza w zakresie kosztów pracy - podano w raporcie kwartalnym.

Jak dodano, w Polsce konsument stał się jeszcze bardziej ostrożny od ostatniego kwartału 2022 r. czyniąc ceny ważniejszymi przy podejmowaniu decyzji o zakupie.

Właściciel Biedronki zwiększa przychody i zyski

Grupa Jeronimo Martins miała w pierwszym kwartale 2023 roku 140 mln euro zysku netto jednostki dominującej, o 59,1 proc. więcej niż przed rokiem - podała spółka w raporcie. Przychody wzrosły w tym okresie o 23,4 proc. do 6,8 mld euro. EBITDA spółki wyniosła 446 mln euro, co oznacza wzrost o 20,1 proc. rdr.

Plan inwestycyjny dla Biedronki

CAPEX Jeronimo Martins w pierwszym kwartale wyniósł 206 mln euro, wobec 99 mln euro przed rokiem.



Jeronimo Martins podtrzymało prognozy dotyczące 2023 roku, zaprezentowane w marcu. Zakładano wówczas plan inwestycyjny w podobnej wysokości jak w 2022 roku.

W 2022 roku nakłady inwestycyjne grupy Jeronimo Martins wyniosły 1,013 mld euro, z czego 48 proc. (485 mln euro) zainwestowano w Biedronce.



Na 2023 r. zakładany jest CAPEX w wysokości ok. 1 mld euro (ok. 45 proc. inwestycji w Polsce).



