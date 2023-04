Na początku marca br. Kaufland wprowadził dla klientów nowy program lojalnościowy. 10 dni od startu Kaufland Card do programu przystąpiło milion użytkowników. Teraz liczba ta została podwojona, co oznacza, że już ponad dwa miliony klientów korzysta z Kaufland Card przy codziennych zakupach.

Milion użytkowników programu sieci Kaufland. Co można zyskać? fot. mat. pras.

Kaufland: Program lojalnościowy

Program lojalnościowy sieci Kaufland zapewnia użytkownikom przede wszystkim atrakcyjne ceny na wybrane produkty, dzięki czemu klienci mogą zaoszczędzić konkretne sumy, a także umożliwia zbieranie punktów, które można wymieniać na dodatkowe zniżki. Jak pokazują dane sieci Kaufland, specjalne oferty zachęciły klientów lojalnościowych do częstszych zakupów z kartą – frekwencja w sklepach w marcu 2023 roku w porównaniu do marca 2022, gdy program Kaufland Card jeszcze nie funkcjonował, była wyższa o 20%.

Przed wprowadzeniem programu lojalnościowego Kaufland przeprowadził badania, aby poznać oczekiwania klientów. 87% respondentów wskazywało, że obniżka cen produktów jest benefitem najbardziej zachęcającym do zakupu. Mając to na uwadze, Kaufland zapewnił użytkownikom Kaufland Card niższe ceny na artykuły codziennego użytku – owoce i warzywa, mięso, pieczywo, ryby, produkty spożywcze zarówno znanych brandów, jak i marek Kaufland. W cotygodniowej ofercie znajdują się także artykuły z kategorii nonfood – wśród nich marek własnych Parkside, Countryside, SWITCH ON.

Kaufland Card: Jak zbierać punkty?

Za każdą wydaną złotówkę użytkownik Kaufland Card otrzymuje jeden punkt. Punkty te klienci mogą wymieniać na specjalne kupony, które pozwalają nabyć dany produkt po bardzo okazyjnej cenie, nawet za symboliczny grosz – od 26.04 do 3.05, aktywując dany kupon, można nabyć napój gazowany K-Classic o pojemności 2 l lub płatki śniadaniowe K-Classic 250 g za jeden grosz.

Obecnie ponad 60% użytkowników Kaufland Card korzysta z cyfrowej wersji programu, która zapewnia dodatkowe korzyści. Jest to m.in. elektroniczne podsumowanie zakupów, dzięki któremu można sprawdzić, ile pieniędzy zaoszczędziliśmy, robiąc zakupy z Kaufland Card.

Kaufland Card: Koło oszczędności

Aktualnie z okazji nadchodzącego sezonu grillowego sieć zaprasza użytkowników Kaufland Card do zabawy w „Koło oszczędności”. Po każdym zakupie z użyciem Kaufland Card klient będzie miał możliwość zakręcić wirtualnym kołem w aplikacji i zdobyć atrakcyjne kupony zniżkowe. W ramach akcji klienci mają szansę otrzymać zniżki na produkty niezbędne do przygotowania grilla – artykuły spożywcze m.in. mięso, warzywa, sosy, dodatki i wiele innych.

