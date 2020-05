Mimo boomu w e-commerce nie widać skokowego wzrostu logistyki ostatniej mili

- Co prawda, duże i silne marki utrzymują zapotrzebowanie na taką przestrzeń, a nierzadko potrzebują jej nawet więcej, niż przed epidemią. Z kolei mniejsi najemcy mogą być bardziej skłonni do ograniczania wynajmowanej powierzchni, a czasem ze względu na spadek liczby zamówień, wręcz do wycofywania się z umów – tłumaczy.

Coraz więcej zasobów powierzchni magazynowej w Polsce przeznaczony jest pod obsługę e-commerce. Epidemia koronawirusa w dłuższej perspektywie wpłynie pozytywnie na ten segment poprzez trwałe zwiększenie udziału sektora e-commerce w strukturze handlu. Już teraz są firmy, które zwiększają swoją powierzchnię magazynową.

Więcej w dlahandlu.pl