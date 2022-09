Mimo wojny i inflacji przychody Auchan rosną. Poza... własnym rynkiem

Autor: AK

Data: 02-09-2022, 12:28

Francuska sieć Auchan odnotowała wzrost sprzedaży wszędzie, z wyjątkiem rynku krajowego i objętej wojną Ukrainy. Grupa detaliczna inwestuje miliony w walkę z inflacją, mając nadzieję na przyciągnięcie większej liczby klientów do swoich sklepów.

Auchan zainwestował 120 mln euro w utrzymanie nikich cen i klientów/ fot. AK

Auchan ze wzrostem sprzedaży w I poł. 2022 roku

W pierwszej połowie tego roku przychody Auchan Retail wzrosły o 6,2% do 15,4 mld euro. Wartość sprzedaży paliw wzrosła o 51%. Co ciekawe sprzedaż francuskiej sieci wzrosła w prawie wszystkich krajach, ale nie we Francji: sprzedaż LfL spadła tam o 2 %.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Auchan pracuje nad tym, aby odbudować swoja pozycję, zwłaszcza po tym, gdy zdecydował się nie wycofywać z rosyjskiego rynku mimo wojny, którą rozpętała Rosja. Detalista zainwestował 121 milionów euro, aby utrzymać jak najniższe ceny i „przetrzymać” inflację nie tracąc przy tym klientów.

W rezultacie EBITDA spadła o 74% – jednak sieć twierdzi, że akceptuje ten wynik i zapowiada, że w drugiej połowie roku nadal będzie nadal inwestować w utrzymanie niskich cen. Firma prezentując wyniki stwierdziła, że widzi już pierwsze oznaki poprawy: liczba klientów ponownie rośnie.

W Polsce wyniki Auchan mają się dobrze

W Portugalii i Hiszpanii (gdzie grupa niedawno nabyła 235 supermarketów Dia) wyniki mają się dobrze. To samo dotyczy krajów Europy Środkowo-Wschodniej – Węgier, Polski i Rumunii, mimo że rząd w Budapeszcie wprowadził limity cenowe na podstawowe produkty i podwyższył podatek od handlu detalicznego dla dużych operatorów.

W Ukrainie Auchan utrzymuje otwarte 39 z 42 sklepów, ale sprzedaż spadła o 50% w pierwszym półroczu. Jako jedna z niewielu firm zachodnich, grupa detaliczna pozostaje również aktywna w Rosji, „przy maksymalnej autonomii i ścisłej zgodności z europejskim embargiem”.

Zobacz także: Auchan otwiera nowe sklepy w Ukrainie mimo wojny. Jakie ma plany?