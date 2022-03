Minimalny koszyk zakupowy w lutym droższy o 3,97 proc. niż rok temu

Minimalny koszyk zakupowy w lutym był droższy o 3,97 proc. niż przed rokiem – wynika z badania Koszyk Zakupowy, przygotowanego przez ASM Sales Force Agency. W stosunku do stycznia dało się zauważyć niewielki spadek cen.

Autor: PAP

Data: 22-03-2022, 08:15

Minimalny koszyk zakupowy w lutym droższy o 3,97 proc. niż przed rokiem /fot. shutterstock

"Wprowadzona w lutym tarcza antyinflacyjna obniżająca podatek VAT na żywność, nawozy i paliwa, miała łagodzić skutki inflacji dla portfeli Polaków. Po znacznych wzrostach cen produktów spożywczych w styczniu 2022 r., analitycy ASM Sales Force Agency zaobserwowali w lutym niewielki spadek cen koszyków w skali miesiąca. Niestety kryzys na rynku paliw oraz przerwanie łańcuchów dostaw wielu produktów, mogą spowodować, że w kolejnych miesiącach inflacja i ceny poszybują w górę, mimo obniżonych stawek VAT" - wynika z raportu.

Minimalny koszyk zakupowy w lutym droższy o 3,97 proc. niż rok temu

Wartość koszyka minimalnego w lutym 2022 r. była wyższa o 3,97 proc. niż przed rokiem, natomiast koszyk maksymalny był w lutym 2022 r. tańszy o 9,13 proc. niż w 2021 r. Wartość koszyka zakupowego całościowo zwiększyła się o 2,36 proc., z 229,81 zł w lutym 2021 r. do 235,24 zł w lutym 2022 r. Za koszyk złożony z najtańszych produktów w lutym 2022 roku trzeba było zapłacić 182,32 zł (mniej o 6,86 zł niż w styczniu), natomiast za koszyk produktów najdroższych - 304,75 zł (mniej o 0,37 zł niż w styczniu). Wzrosła różnica między najtańszym a najdroższym koszykiem w lutym 2022 r. (122,43 zł i jest ona o 6,49 zł wyższa niż w styczniu).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

"Inflacja w najbliższych miesiącach przebije poziom 12 procent. Ta prognoza Narodowego Banku Polskiego, dotycząca III kwartału, nie pozostawia wątpliwości - czekają nas kolejne podwyżki. Niepokój związany z trwającą w Ukrainie wojną, gwałtowny i nieprzewidywalny wzrost cen surowców będą mieć fundamentalne znaczenie dla producentów. Zarówno te czynniki, podobnie jak utrzymująca się na słabym poziomie nasza waluta, będą wpływać na koszty produkcji w Polsce. Rosnące ceny paliw będą się bezpośrednio przekładać na koszty produkcji, transportu i logistyki. W kolejnych miesiącach spodziewamy się dalszych podwyżek cen produktów. W szczególności mogą one dotyczyć tych opartych na pszenicy, bowiem to właśnie Ukraina i Rosja należą do największych światowych producentów tego zboża" - powiedziałdyrektor zarządzający ASM Sales Force Agency Patryk Górczyński.

W lutym 2022 r. względem 2021 roku podrożało 5 kategorii produktów: słodycze, dodatki, nabiał, używki i alkohol oraz produkty tłuszczowe. Podobnie jak w styczniu br. w największym stopniu zdrożały produkty tłuszczowe. W lutym wzrost ten wyniósł ponad 42 proc. wobec 2021 r. Największy spadek cen w lutym 2022 widzimy z kolei w przypadku produktów sypkich (17,29 proc.).