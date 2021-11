Minister rolnictwa: na święta ceny żywności nie spadną

Na święta ceny żywności nie spadną, bo one jeszcze tak nie wzrosły - powiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk. Jak mówił, będą one rosły w przyszłym roku, bo rosną ceny środków do produkcji rolnej.

Autor: PAP

Data: 03-11-2021, 09:12

Na święta ceny żywności nie spadną, bo one jeszcze tak nie wzrosły - powiedział wicepremier, minister rolnictwa Henryk Kowalczyk / fot. PTWP

Wicepremier Henryk Kowalczyk pytany w Polsat News o wysoką inflację i rosnące ceny żywności stwierdził, że na święta ceny żywności nie spadną, bo one jeszcze tak nie wzrosły". "Ceny żywności, będą rosły w następnym etapie, bo rosną ceny środków do produkcji rolnej, czyli m.in. nawozów" - dodał.

Kowalczyk: wzrosty cen żywności zależne od rynku środków do produkcji rolnej

Według szefa resortu rolnictwa, szansa na spadek cen i zahamowanie inflacji jest tylko jedna - zewnętrzna. "Jeśli nośniki energii jak gaz i paliwa, to jest szansa na zahamowanie inflacji" - zaznaczył. Dodał, że jest też drugi czynnik inflacyjny - wewnętrzny. "Jeśli rosną płace, jest mała stopa bezrobocia, jest presja płacowa, to powoduje inflacje, bo w koszyku inflacyjnym są m.in usługi, które są wprost przełożeniem na płace" - wyjaśnił.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Na pytanie czy rząd ma prognozy inflacyjne, Kowalczyk odpowiedział, że nie ma prognoz. "Myślę, że kiedy będą rosły ceny nośników energii, ta inflacja się nie zatrzyma" - wyjaśnił. Dodał, że skoki inflacyjne nawet tak wysokie, nie są dramatycznie niebezpieczne, jak okres długofalowy 3-4 lata podwyższonej inflacji.

Szef resortu rolnictwa był również pytany o szanse Polski na przejście transformacji energetycznej. Jak ocenił, "bez krwi na pewno się tego przejść nie da". Wskazał, że bez energetyki jądrowej Polska nie będzie w stanie wypełnić celów redukcji emisji, bo obecna energetyka odnawialna słoneczna i wiatrowa, tego nie zapewni.

Wysoka inflacja będzie się utrzymywać przez kolejne kwartały

Kowalczyk odniósł się również do słów byłego ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego o Zielonym Ładzie jako "ideologicznym projekcie UE". Powiedział, że spełnienie założeń Zielonego Ładu UE w rolnictwie będzie trudne. "Ale będzie znacznie trudniejsze dla rolników niemieckich, francuskich czy holenderskich, niż polskich" - ocenił.

Wiceminister finansów Piotr Patkowski we wtorek w Radiu Plus powiedział, że wysoka inflacja będzie się utrzymywać przez kolejne kwartały. "Wydaje się, że inflacja nie osiągnie poziomu 10 proc., ale 7-8 proc. jest realne. Nasze modele makroekonomiczne nie pokazują 10 proc., więcej skupiamy się na 7-8 proc. Bardzo możliwe, że taki poziom osiągniemy jeszcze w tym roku. Na podwyższone odczyty inflacji trzeba się szykować także w I i II kw. 2022 r., potem inflacja będzie spadać" - powiedział Patkowski.