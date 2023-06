Inspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych jest gwarantem jakości i wiarygodności, że polscy konsumenci kupują w sklepach zdrowe i niezafałszowane produkty - powiedział minister rolnictwa Robert Telus na czwartkowym briefingu z okazji 20-lecia istnienia IJHARS.

Minister Telus: IJHARS pomaga w utrzymaniu wiarygodności polskich produktów; fot. PTWP

IJHARS 20-lecie

"Marką polskiego rządu jest wiarygodność. Jest bardzo ważne, byśmy byli wiarygodni dla Polaków i za granicą. W tej wiarygodności wspiera nas Inspekcja Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych" - powiedział w czwartek Telus, gratulując IJHARS 20-lecia istnienia tej instytucji.

Szef MRiRW podziękował pracownikom Inspekcji za to, że konsumenci w Polsce otrzymują "dobre, niezafałszowane produkty". Jak zauważył, ważne jest, by konsument, który kupuje produkt w sklepie i zobaczy metkę informującą, iż jest to produkt regionalny czy ekologiczny, był pewien, że tak jest naprawdę, że nie jest oszukiwany.

Minister zwrócił również uwagę na zaangażowanie pracownikom IJHARS w okresie pandemii, a także podczas trwających działań wojennych w Ukrainie. Podkreślił, że inspektorzy "pracują na naszych granicach przez 24 godziny, 7 dni w tygodniu, żeby do naszego kraju płynęły tylko produkty spełniające nasze normy".

Kontrole w sklepach

Telus poinformował, że w środę miało miejsce spotkanie w resorcie z inspekcjami i zlecił po raz kolejny akcje kontroli produktów m.in. w supermarketach. Zapytany przez dziennikarzy, na czym to ma polegać, wyjaśnił, że przede wszystkim chodzi o sprawdzenie, czy produkty są właściwie metkowanie, czy właściwy jest kraj pochodzenia m.in. owoców i warzyw itp. Zastrzegł, że "dla dobra kontroli" nie zdradzi szczegółów.

Pomoc dla krajów przygranicznych

Szef resortu rolnictwa odniósł się także do decyzji KE w sprawie pomocy dla krajów przygranicznych. Chodzi o 100 mln euro, z których Polska ma otrzymać 40 mln euro.

"Przewodnicząca KE bardzo często mówi o solidarności europejskiej. My się zgadzamy, że jest ona podstawą do dobrego funkcjonowania UE, my mówimy sprawdzam - czy KE bardziej zależy na solidarności, czy jakichś rozgrywkach". Zdaniem Telusa niezbędne jest stworzenie "już dziś" narzędzi i korytarzy solidarnościowych, by towary z Ukrainy trafiały w głąb Europy, a "nie tylko do krajów sąsiadujących, bo wtedy zawsze będzie problem".

Transport produktów z Ukrainy

Minister został również zapytany, dlaczego KE wskazuje, że Polska utrudnia transport produktów z Ukrainy. Wyjaśnił, że nie słyszał ze strony KE zarzutu, by transporty były za długo odprawiane na granicy; raczej podnoszono argument protestów rolników na granicy.

Telus zapewnił, że mimo iż KE wstrzymuje wypłatę pomocy dla Polski, "my będziemy swoje obietnice realizować ze środków z budżetu państwa". Jak mówił, nie jest to prawda, że przez to, że nie dostajemy tych 40 mln euro, rolnikom nie będą pieniądze wypłacone lub wypłacone będą w terminie późniejszym. "Będą wypłacone w terminach, w których obiecaliśmy" - zadeklarował. Dla porównania dodał, że Polska ma zgodę od KE na wypłatę z polskiego budżetu 13 mld zł. Podkreślił, że nasz kraj jako jedyny "tak szeroko i tak mocno pomaga rolnikom".

Głos na czwartkowym briefingu z okazji 20-lecia istnienia Inspekcji Jakości Handlowej Produktów Rolno-Spożywczych zabrał także Główny Inspektor JHARS Przemysław Rzodkiewicz. Jak powiedział, "siedem nowoczesnych laboratoriów, ok. 800 pracowników w całej Polsce oraz bliska współpraca z ważnymi branżowymi partnerami z kraju i zagranicy sprawiają, że IJHARS stanowi dziś jeden z głównych filarów urzędowego systemu kontroli żywności na wszystkich etapach jej produkcji: od pola do stołu".

Podkreślił, że IJHARS od momentu powstania przeprowadziła ponad 203 tys. kontroli na rynku krajowym oraz prawie 1,4 mln kontroli na granicy, podczas których pobrano łącznie ponad 150 tys. próbek do kompleksowych badań laboratoryjnych. W efekcie wykryła dziesiątki tysięcy różnego rodzaju nieprawidłowości, w tym także wiele zafałszowań.

Rzodkiewicz zaznaczył, że ważnym wydarzeniem było przejęcie zadań Inspekcji Handlowej, co umożliwia IJHARS objęcie nadzorem jakości handlowej produktów sprzedawanych także w sklepach.

"W celu zapewnienia jak najbardziej skutecznej ochrony konsumentów, która jest dla nas imperatywem, cały czas wdrażamy różnego rodzaju innowacje techniczne i organizacyjne, tak aby być zawsze o krok przed fałszerzami żywności. Przykładem takich innowacji jest wdrożenie nowych narzędzi służących nadzorowi nad handlem żywnością w internecie (umożliwiających anonimowy zakup kontrolny)" - poinformował Rzodkiewicz, przedstawiając działalność IJHARS.

Inspekcja Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia jej utworzenia. Inspekcja powstała w 2003 r. w efekcie połączenia Centralnego Inspektoratu Standaryzacji oraz Państwowej Inspekcji Skupu i Przetwórstwa Artykułów Rolnych.

