Mintel: Konsumenci ukierunkowani są na aspekt prośrodowiskowy

Działania marek spożywczych współgrają z rosnącą świadomością i odpowiedzialnością ze strony konsumentów – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst, Mintel.

Konsumenci preferują opakowania przyjazne środowisku

- Analiza polskiego rynku spożywczego pod kątem nowych wdrożeń w oparciu o dane z Globalnej Bazy Nowych Produktów (GNPD/Global New Products Database) firmy Mintel wskazuje, że w okresie dwunastu miesięcy do lipca 2021 roku wiodącymi typami oświadczeń były „produkt organiczny”, „z niską/zerową zawartością alergenów”, „bez postrzeganych jako sztuczne dodatków/konserwantów”, „produkt wegański” oraz „bez glutenu” – mówi serwisowi portalspozywczy.pl Honorata Jarocka, Senior Food and Drink Analyst, Mintel.

Ekspertka tłumaczy, że spoglądając na innowacje europejskie, wiodące oświadczenia w okresie sierpień 2020 – lipiec 2021 były mocno ukierunkowane na aspekt prośrodowiskowy, obejmując obszary takie jak opakowania przyjazne środowisku, opakowania nadające się do recyklingu lub opakowania z materiałów z recyklingu oraz produkty akcentujące działania na rzecz zrównoważonych zasobów i środowiska życia.

Marki wpisują się w trend roślinny

- Działania marek w tym obszarze współgrają z rosnącą świadomością i odpowiedzialnością ze strony konsumentów. W Polsce aż 73% respondentów zgadza się, że ich wybory dotyczące żywności i napojów mają wpływ na środowisko – mówi ekspertka.

- Porównanie z analogicznym okresem sprzed roku pokazuje, że największą dynamikę zmian na plus na polskim rynku odnotowano w segmencie innowacji etycznych ukierunkowanych na dobrostan zwierząt, ale także niszowych obecnie oświadczeń o neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla – dodaje.

- Na kolejnej pozycji znalazły się oświadczenia typu ‘roślinny/roślinna/roślinne’, które coraz chętniej stosowane są przez wpisujące się w trend roślinny marki optujące za bardziej włączającym typem pozycjonowania. Wzrosty spójne są z oczekiwaniami i preferencjami polskich konsumentów – mówi.

- Według badań Mintel, myśląc o planach i aspiracjach na 2021 rok, 41% respondentów w Polsce pragnie sięgać po bardziej odżywczą żywność i napoje, natomiast 34% pragnie wybierać produkty z przyjaznymi środowisku opakowaniami. 16% natomiast planuje przestać jeść lub jeść mniej produktów odzwierzęcych – informuje Honorata Jarocka.