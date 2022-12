Handel

Mirosław Wawryszczuk, Stokrotka: kluczowa jest dla nas efektywność operacyjna

Autor: Olimpia Wolf

Data: 28-12-2022, 07:47

Rok 2022 był czasem nowych wyzwań, umiejętności szybkiego reagowania i dopasowywania do zmieniającej się sytuacji. Kończymy go jednak przekonani, że pokazaliśmy w nim naszą sprawność operacyjną oraz dostosowanie sklepów Stokrotki do potrzeb klientów - mówi Mirosław Wawryszczuk, członek zarządu Stokrotki, dyrektor sprzedaży i marketingu.

Stokrotka: kluczowa jest dla nas efektywność operacyjna, fot. shutterstock