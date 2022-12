Widzimy u naszych klientów dużą wrażliwość cenową, najbardziej na produkty, które są na promocji - mówił podczas FRSiH Jan Sałata, dyrektor generalny PSH Nasz Sklep SA.

Ostatnie lata były dobre dla małych i średnich sklepów

Jak mówił podczas debaty "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko" Jan Sałata, dyrektor generalny PSH Nasz Sklep SA, koszyk konsumentów ulega ciągłym zmianom, ale ostatnie lata były dobre dla małych i średnich sklepów.

- Kiedy pandemia nakładała ograniczenia dla dyskontów wielkopowierzchniowych, klienci decydowali się na szybsze i mniej ryzykowne zakupy w małych sklepikach. Plusem jest to, że konsumenci po pandemii nie zrezygnowali z zakupów w naszych sklepach, ale w jakiś sposób przyzwyczaili się do nich. Sklepiki osiedlowe zaczęły się uzupełniać z dyskontami. Zaletą małych i średnich sklepików jest ich bliskość - wymieniał dyrektor generalny PSH Nasz Sklep.

E-grocery w małych miastach

Jego zdaniem, e-grocery nie znajdzie szybko miejsca w niedużych miejscowościach czy też wioskach.

- Mając ofertę wielu niedużych sklepików, konsument może dużo szybciej zrobić zakupy niż „wystukując” je w komputerze czy telefonie. W tej przestrzeni czujemy się póki co bezpieczni. Poza tym takie sklepiki są często okazją do spotkań - podkreślił.

Wrażliwość cenowa konsumentów

Prelegent FRSiH podkreślił, że rzeczą, która będzie miała istotny wpływ na kształtowanie się potrzeb konsumenta i jego zakupów, będzie cena.

- Widzimy u naszych klientów dużą wrażliwość cenową, najbardziej na produkty, które są na promocji. Stawiamy również na programy lojalnościowe. Musimy jednak ciągle zmieniać i wprowadzać nową dynamikę marketingową. Klienci się zmieniają, mamy do czynienia z nowym pokoleniem konsumentów. Musimy więc dostosowywać akcje promocyjne i nagrody do nich - stwierdził Jan Sałata.

- Musimy pamiętać, że inflacja w branży spożywczej jest dużo wyższa niż ta, którą podaje GUS. W sklepach, które nie posiadają pełnej oferty, zauważamy dużo większą wrażliwość cenową. Te wahania koszykowe są silniejsze. Niestety jeżeli franczyzobiorca nie dostosuje cen do środowiska, to zauważy to w swojej obrocie - dodał.

Mix cenowy w sklepach

Jan Sałata przyznał, że w każdym sklepie jest tzw. mix cenowy.

- Kwestia cenowa jest silnie sprofilowana. Uzależnia się ją od nastawienia sklepu na dany towar. Jeżeli jakiś sklep bazuje na produktach świeżych, to ceny tych towarów będą silnie obserwowane przez klienta. Wówczas inaczej może wyglądać marża na produktach, którym niespecjalnie przygląda się w tym sklepie konsument - tłumaczył Jan Sałata.

Jan Sałata, dyrektor generalny, PSH Nasz Sklep SA, był prelegentem debaty "Konsumenckie motto: tanio, online, blisko", która odbyła się 8 listopada 2022 roku w ramach XV Forum Rynku Spożywczego i Handlu.

