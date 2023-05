Handel

Młode pokolenie mniej cyfrowe niż myśleliśmy? Promocji najchętniej szuka offline

Autor: op. AT

Data: 16-05-2023, 15:38

Choć pokolenie dwudziestoparolatków urodziło się z telefonem w ręku i co do zasady korzysta z aplikacji, to akurat w wypadku informacji o promocjach najchętniej zagląda do papierowych gazetek promocyjnych sieci handlowych.

