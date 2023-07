- Mobilna Żabka może być wszędzie tam, gdzie tysiące spragnionych i głodnych klientów – np. na koncertach czy targach. Cały czas poszukujemy też nowych lokalizacji i organizatorów wydarzeń sportowych i kulturalnych, z którymi będziemy rozmawiali o współpracy w kolejnych latach - informuje Biuro Prasowe Żabka Polska.

W zeszłym sezonie w mobilnych sklepach sprzedało się blisko 10 tys. hot-dogów amerykańskich, 7 tys. butelek wody mineralnej i około 5 tys. kaw. /fot. materiały prasowe

Mobilne Żabki - co to za format

- Mobilna Żabka to jeden z innowacyjnych konceptów naszej sieci, który od kilku lat jest obecny na wydarzeniach w całym kraju. W tym sezonie w Polskę, podobnie jak rok temu, ruszyło 6 mobilnych sklepów, które swoją ofertę prezentują podczas koncertów Męskiego Grania w Szczecinie, Poznaniu, Warszawie, Gdańsku, Krakowie, Wrocławiu i Żywcu oraz na festiwalach: Polish Hip-Hop Festival w Płocku, Ostróda Reggae Festival i OFF Festival w Katowicach. W 2022 roku mobilne Żabki obsłużyły w sumie ponad 30 tys. klientów podczas 60 dni eventowych. Liczymy, że w tym roku będzie ich jeszcze więcej - informuje Biuro Prasowe Żabka Polska.

Przy wyborze lokalizacji, w których pojawiają się mobilne Żabki, sieć kieruje się przede wszystkim charakterem i rodzajem wydarzeń. - Chcemy zapewnić uczestnikom festiwali wygodny dostęp do produktów w miejscach, gdzie nie ma tradycyjnych sklepów lub są one trudno dostępne. Staramy się dostosować ofertę do oczekiwań i preferencji konsumentów, a naszym priorytetem jest szybkość i jakość przygotowanych dań i przekąsek - dodaje przedstawiciel Biura Prasowego Żabka Polska.

Mobilne Żabki: głównie produkty food-to-go

- W mobilnych Żabkach oferujemy głównie produkty food-to-go, które można łatwo zabrać ze sobą. Trochę inne propozycje dostępne są podczas imprez muzycznych, a inne w trakcie wydarzeń stricte rodzinnych. Zawsze jednak ogromnym powodzeniem cieszą się hot dogi. Ponadto, w ofercie dostępne są m.in. ciepłe przekąski doskonale znane z oferty gastronomicznej Żabka Café, takie jak: panini, churrosy czy frytki. Klienci mogą także sięgnąć po pożywne kanapki Tomcio Paluch lub sałatki Dobra Karma. Dostępna jest też gorąca, kawa na wynos w różnych rodzajach oraz napoje zimne, w tym woda mineralna Od Nowa, płynne przekąski Foodini oraz soki i lemoniady Wycisk - informuje sieć.

W zeszłym sezonie w mobilnych sklepach sprzedało się blisko 10 tys. hot-dogów amerykańskich, 7 tys. butelek wody mineralnej i około 5 tys. kaw. W tym sezonie spodziewamy się podobnych wyników. Największą popularnością podczas eventów cieszy się wspomniany hot-dog, ale duże zainteresowanie zyskują również nowe propozycje oferowane w mobilnych Żabkach, takie jak Chrupbox z podwójnymi frytkami czy Chrupbox z frytkami i podwójnymi nuggetsami, a wśród napojów – lemoniada Wycisk cytrynowa 400 ml.







