Spółka Scamark Polska, która jest odpowiedzialna za zakupy produktów pod markę własną E.Leclerc, Lewiatan, Stokrotka, Chorten, Polska Grupa Zakupowa Kupiec – przedstawiciele między innymi tych sieci przyjrzą się ofercie produktów pod marki własne, 15 i 16 listopada w Targach Kielce.

Mocne na globalnym rynku sieci handlowe na Targach Marek Własnych w Kielcach; fot. mat. pras.

Spośród zagranicznych przedsiębiorstw udział potwierdzili też menedżerzy z Grupy LuLu International ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich. W skład tego biznesowego konglomeratu z Abu Dhabi wchodzą popularne hipermarkety i centra handlowe rozlokowane w wielu miastach Bliskiego Wschodu.

Do Strefy Kupieckiej na Targi Marek Własnych zarejestrowali się także przedstawiciele franczyzowej sieci supermarketów spożywczych Intermarché, działającej w ramach Grupy Muszkieterów – największego europejskiego zrzeszenia niezależnych przedsiębiorców.

15 i 16 listopada 2023 w Centrum Kongresowym Targów Kielce produktów pod marki własne będą szukać też eksperci z przedsiębiorstwa Spiżarnia. Ta firma dostarcza Polakom mieszkającym za granicą produkty z naszego kraju. Będą także specjaliści z Polskiej Grupy Detalistów, API Market, Droplo, Trade Trans, Mango. Z Wielkiej Brytanii przyjadą przedstawiciele m.in. Daymon i NewCold, zaś z Finlandii – BIYTC.

W gronie kupców są także specjaliści z austriackiego przedsiębiorstwa paliwowego Amic Energy. Będą też przedsiębiorcy z Niemiec, Czech, Włoch i Portugalii. Dzięki współpracy z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, Polską Izbą Handlu oraz Polską Organizacją Handlu i Dystrybucji zainteresowanie udziałem stale rośnie.

- Dla każdego z kupców przygotowujemy terminarze spotkań z wystawcami. Zwiększamy zatem efektywność ich udziału w naszym wydarzeniu. Targi są organizowane z naciskiem na pełne wykorzystanie potencjału i zapotrzebowania na marki własne - mówi Jakub Nogaj, menedżer projektu w Targach Kielce.

Różnorodność produktów z Europy i USA

Wybór w propozycjach producentów i dystrybutorów będzie imponujący. 15 i 16 listopada swoją ofertę zaprezentują cenione na europejskim rynku przedsiębiorstwa. Wśród polskich wystawców są między innymi firmy Ewa-Bis oraz Dawtona, zajmujące się przetwarzaniem owoców i warzyw. Obecni będą producenci produktów bio - Bio Planet, karmy dla zwierzaków – Pupil Foods, i ślimaków – Escargots. Stoiska przygotowują też producenci chemii gospodarczej, wędlin i przetworów mięsnych. Będą też firmy z ofertą dla samych producentów marek własnych, jak: Novo-Pak – z wysokiej jakości opakowaniami oraz Maltex – z produktami z tworzyw sztucznych.

Najliczniejszą zagraniczną grupę wystawców tworzą słowackie przedsiębiorstwa. Ofertę pokaże aż 16 firm, między innymi: jedna z największych mleczarni - Tatranská mliekareň, producent czekolady - ChocoSuc Partner, wiodący na tym rynku producenci makaronów - MPC Cessi oraz konserw - Tatrakon. SPACElab zaprezentuje napój o działaniu detoksykującym. Ze Stanów Zjednoczonych przyjedzie Avery Dennison, firma produkująca wysokiej jakości materiały na etykiety. Niemieccy producenci zaoferują artykuły do pielęgnacji dla dzieci i ekologiczne farby, estońska – bakalie, a albańska - wodę mineralną.

Przez „Smak Jakości” na półki supermarketów

Okazją do wejścia na półki sieci handlowych dla firm branży mięsnej jest też udział w konkursie Smak Jakości®, który organizuje agencja Gemini Group. 15 listopada 2023 w Targach Kielce prezentowane produkty będzie oceniać profesjonalne jury, złożone z przedstawicieli sieci handlowych, którzy na co dzień zajmują się kategorią mięsa i wędlin w swoich sieciach. Będą to dyrektorzy i kupcy reprezentujący grupy Eurocash, sieci Auchan Polska, PSH Nasz Sklep - Grupa Kapitałowa Specjał, King Dystrybucja i Intermarche oraz SCA PR Polska.

Z kolei dyskusje o rozwoju branży będą toczyć się przy Okrągłym Stole Branży Mięsnej i Handlu Nowoczesnego.

Wszystko o eksporcie i branży marek własnych w Kielcach

Jednocześnie z Targami Marek Własnych 15 i 16 listopada będą trwały wydarzenia służące rozwojowi handlu zagranicznego i wpierające firmy we wprowadzaniu innowacyjnych rozwiązań. Organizatorami Kongresu Ekspansywnych Eksporterów i Forum Marek Własnych jest przedsiębiorstwo Ewa-Bis. Wciąż można zgłaszać się do udziału w targach i we wszystkich wydarzeniach towarzyszących.

- Targi Marek Własnych to możliwość nawiązania nowych kontaktów biznesowych oraz zdobycie cennych informacji o najnowszych trendach i preferencjach konsumentów. Zapraszam do udziału – mówi Jakub Nogaj, menedżer projektu w Targach Kielce.

