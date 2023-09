Od poniedziałku 11 września do środy 13 września obowiązuje specjalna promocja na zakup robota Monsieur Cuisine Smart. Wystarczy pobrać kupon z aplikacji Lidl Plus.

Monsieur Cuisine Smart w specjalnej ofercie do 13 września; fot. mat.pras. Lidl Polska

Monsieur Cuisine Smart kontra Thermomix

Czy Monsieur Cuisine Smart jest lepszy niż kultowy już Thermomix TM6 marki Vorwerk - to retoryczne pytanie a zdania użytkowników są jak zwykle podzielone.

Monsieur Cuisine Smart to jeden z najpopularniejszych alternatywnych dla Thermomixa robotów. Jak podaje Lidl, 93 proc. a ankietowanych użytkowników aplikacji Lidl Plus, poleciłaby go swoim znajomym.

Jedno jest pewne robot Lidla deklasuje rywala ceną. Teraz dostępny jest w promocji...

Promocja na Monsieur Cuisine Smart do 13 września

Monsieur Cuisine Smart z kuponem Lidl Plus dostępny jest w promocji taniej niż rok temu - po aktywacji kuponu cena spada o 500 zł do 1999 zł.

Monsieur Cuisine Smart - co to jest?

Monsieur Cuisine Smart to wielofunkcyjny robot kuchenny z Wi-Fi. Tp urządzenie z 8-calowym kolorowym wyświetlaczem dotykowym, rozbudowanymi programami automatycznymi, możliwością gotowania z instrukcją video oraz sterowaniem głosowym za pomocą Google Assistant.

Monsieur Cuisine Smart 1200W to wielofunkcyjne urządzenie – do gotowania, podsmażania, gotowania na parze, ugniatania, miksowania, mieszania, siekania, mielenia, rozdrabniania, przecierania, emulgowania. Zawiera jeszcze m.in.: COOKING-PILOT (ponad 600 przepisów z instrukcjami krok po kroku), zintegrowaną wagę kuchenną do bezpośredniego ważenia w garnku (co 5 g, do 5 kg), 10-stopniowe ustawienie prędkości i dodatkowa funkcja turbo do miksowania pulsacyjnego, regulację temperatury w zakresie 37–130°C w krokach co 5°C oraz 99-minutowy timer.

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl