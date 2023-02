Konflikt twórców Thermomiksu i tzw. Lidlomiksu, czyli robota kuchennego Monsieur Cuisine produkowanego przez firmę Silvercrest, został zakończony. Lidl tłumaczy, że najnowszej wersji robota chwilowo nie ma w ofercie, ponieważ się wyprzedał. Powróci już za kilka tygodni.

Monsieur Cuisine to jeden z najczęściej kupowanych robotów kuchennych/ fot. lidl.pl

Chociaż firma produkująca Thermomix - Vorwerk walczyła z Silvercrest o patenty i prawa do nich, ostatecznie sąd uznał, że robot kuchenny z Lidla jest jednym z wielu robotów kuchennych i nie podkradał Thermomiksowi żadnych patentów.

Co ciekawe, firma Vorwerk rozpoczęła swoją działalność w 1883 roku w miejscowości Wuppertal w Niemczech jako producent... dywanów. Dziś znana jest przede wszystkim ze swojego wielofunkcyjnego robota, który podbija serca i kuchnie wielu użytkowników.

Monsieur Cuisine Smart chwilowo niedostępny

Ostatnio ze sklepu internetowego Lidla zniknął najnowszy robot marki Silvercrest - Monsieur Cuisine Smart. O powody zapytaliśmy sieć dyskontów.

Robot MC Smart jest jednym z naszych najlepiej rozpoznawalnych produktów, użytkownicy cenią go za mnogość użytecznych funkcji. Urządzenie cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem – doskonale sprzedają się także akcesoria do niego, dostępne od stycznia br. w naszym sklepie internetowym - tłumaczy Aleksandra Robaszkiewicz, rzeczniczka Lidla

Kiedy Monsieur Cuisine Smart wróci do Lidla?

Dlaczego robot zniknął ze sklepu internetowego Lidla? Powód jest prosty - według informacji, które udostępnił nam Lidl, roboty po prostu się wyprzedały, ale kupić je będzie można znowu za kilka tygodni. W tej chwili dostępny jest model Connect. Kupić go można za niecałe 1900 zł.

- Klienci chętnie kupują robota MC Smart zarówno w sklepach stacjonarnych (w których regularnie się pojawia), jak i w sklepie internetowym lidl.pl, gdzie chwilowo jest niedostępny, ponieważ wszystkie egzemplarze zostały wyprzedane. Podkreślamy jednak, że jest to stan przejściowy i osoby, które chciałyby kupić robota MC Smart na stronie lidl.pl, będą mogły to zrobić w przeciągu kilku tygodni. Ponadto w naszym sklepie online wciąż jest dostępne urządzenie o zbliżonej funkcjonalności do MC Smart – Monsieur Cuisine Connect - dodaje Aleksandra Robaszkiewicz.

