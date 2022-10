Lidl znów proponuje w swojej ofercie robota Monsieur Cuisine Smart, który będzie dostępny w sklepach Lidl oraz online od poniedziałku 10 października. Tylko tego dnia będzie on do kupienia w specjalnej, niższej cenie.

Multirobot z Lidla cieszy się popularnością/ fot. mat. prasowe

W Lidlu znowu dostępny jest robot kuchenny Monsieur Cuisine Smart z funkcją Wi-Fi (SilverCrest, 2499 zł/ 1 zestaw), który w jednym urządzeniu posiada aż 11 różnych funkcji: gotowania, gotowania na parze, siekania, ważenia, emulgowania, zagniatania, rozdrabniania, mieszania, smażenia, sous vide oraz wolnego gotowania

Robot Monsieur Cuisine Smart

Robot dostępny będzie w stacjonarnej ofercie Lidl Polska od poniedziałku 10 października. Tego dnia obowiązywać będzie specjalna, o 100 zł niższa cena robota – 2399 zł/ 1 zestaw.

Robot Monsieur Cuisine Smart może stać się źródłem kulinarnych inspiracji, a za sprawą dostępu do ponad 600 przepisów z instrukcją video krok po kroku – samo gotowanie jest naprawdę łatwe. Przepisy można też udostępniać w social mediach, na Facebooku i Instagramie.

Nowe funkcje Monsieur Cuisine Smart

Model nowej generacji Monsieur Cuisine Smart różni się od poprzednich wersji: ma jeszcze większą moc (1050 W mocy gotowania + 1000 W mocy miksowania), jest bardziej intuicyjny w obsłudze, posiada większy 8-calowy wyświetlacz o lepszej rozdzielczości, a także nowe funkcje: pozwala m.in. tworzyć tygodniowe plany posiłków z opcją dostosowania porcji oraz przygotowywać listy zakupów. Urządzeniem można również sterować głosem, komunikując się w języku angielskim za pomocą Asystenta Google (przy aktywnym połączeniu WLAN).

Robot składa się z kilku części: pokrywy, wkładki do gotowania na parze, nasadki do gotowania na parze, wkładu do gotowania, pojemnika ze stali szlachetnej do mieszania, a także nowego, ergonomicznego uchwytu, który umożliwia trzymanie pojemnika jedną ręką. Ponadto, w zestawie znajdziemy szpatułkę ze zdejmowaną silikonową końcówką, pokrywkę z otworem do napełniania i dozownikiem, a także wkładkę z ostrzami i nasadkę do mieszania.

Monsieur Cuisine Smart w Lidlu

Robot Monsieur Cuisine Smart dostępny będzie w sklepach stacjonarnych Lidl Polska oraz online na Lidl.pl od poniedziałku 10 października aż do wyczerpania zapasów.

