Morawiecki o Black Friday: Nie dajmy się porwać konsumpcji

Nie dajmy się zupełnie porwać konsumpcji w Black Friday - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Dodał, że warto rozmawiać z dziećmi o tym, czego rzeczywiście potrzebujemy, a co jest chwilową zachcianką.

Szef rządu w kolejnym odcinku swojego podcastu "O tym, co ważne - dla Polski i Polaków" poruszył temat Black Friday.

"Zapewne wiele osób czeka na ten dzień handlowego szaleństwa, by upolować jaką atrakcyjną zniżkę. Z jeden strony to dobrze mieć okazję do kupienia czegoś w okazyjnej cenie, zwłaszcza że zbliżają się święta, więc pewnie część kupionych dziś rzeczy znajdzie się pod choinką" - zaznaczył.

"Jednak ja zapraszam do tego, by nie dać się zupełnie porwać konsumpcji" - dodał.

Jak wskazał, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, gdy tak wiele towarów mamy na wyciągniecie ręki, szczególnie ważne jest umiarkowanie.

Według premiera, warto rozmawiać z dziećmi o tym, czego rzeczywiście potrzebujemy, a co jest chwilową zachcianką. "O tym, co ile kosztuje, i o tym, ile mama i tata muszą pracować, żeby kupić jakąś drogą rzecz" - powiedział Morawiecki.