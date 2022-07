Morawiecki: obniżki akcyzy i VAT-u obniżyły koszt paliwa o ok. 80 groszy

Autor: PAP

Data: 02-07-2022, 17:29

Gdyby nie obniżki podatków na paliwo, litr benzyny, czy oleju napędowego byłby droższy o 80 groszy w stosunku do obecnych cen - poinformował premier Mateusz Morawiecki podczas sobotniej wizyty w Tczewie.

Morawiecki: gdyby nie obniżki podatków, litr paliwa byłoby droższy o 80 groszy, fot. shutterstock

Obniżki akcyzy i VAT-u

"Nasze obniżki akcyzy i VAT-u obniżyły koszt paliwa o około 80 groszy. Dzisiaj paliwo byłoby droższe o około 80 groszy" - powiedział Morawiecki odpowiadając na pytanie o działania rządu w celu ograniczenia wzrostu cen.

Morawiecki przypomniał, że aby ograniczyć skutki wzrostu cen dla społeczeństwa, na zdecydowaną większość produktów żywnościowych VAT został obniżony do zera, ponadto obniżony został VAT na gaz, VAT i akcyza na energię elektryczną i VAT na energię cieplną.

"Obniżyliśmy również VAT na nawozy, po to żeby chleb był tańszy, bo wysokie ceny nawozów przekładają się na wysokie koszty produkcji zbożowej" - powiedział premier.

"Mało tego, na te same nawozy zdecydowaliśmy się również przekazać dopłatę 500 zł do hektara użytków rolnych i 250 zł do hektara pastwisk i łąk, po to żeby obniżyć za parę miesięcy koszty zbiorów, koszty zbóż" - stwierdził Morawiecki.

W portfelach Polaków zostało ok. 33 mld zł

Premier poinformował, że koszt tych działań to około 30 mld zł.

Szef rządu poinformował ponadto, że dzięki wprowadzonej 1 lipca obniżce podatku PIT z 17 proc do 12 proc. i podniesiono kwotę wolną od podatku do 30 tys. zł.

"Te dwie zmiany pozostawiły w portfelach Polaków około 33 mld zł. (...) Warto sobie policzyć ile to jest środków po to, żeby w portfelach Polaków było więcej pieniędzy, żeby ten więcej netto pieniędzy wyrównało choć trochę, choć częściowo rzeczywiście zbyt wysokie ceny" - powiedział premier.