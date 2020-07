Morawiecki: Według prognoz szybko zniwelujemy krótkotrwałe spowolnienie

"To jest jedna z najważniejszych wiadomości ostatnich miesięcy i ukoronowanie olbrzymiego wysiłku wszystkich Polaków - rządu, Prezydenta, przedsiębiorców i pracowników!" - napisał szef rządu w środę na Facebooku.

Jak zaznaczył, "najpierw Eurostat podał informację, że Polska ma drugie najniższe bezrobocie w Unii Europejskiej; wczoraj Komisja Europejska udostępniła raport, według której PKB naszego kraju zanotuje najniższy spadek ze wszystkich krajów wspólnoty"

"Ale to nie koniec - nasze prognozy na rok 2021 pokazują, że odbicie ekonomiczne będzie na tyle silne, że szybko zniwelujemy te krótkotrwałe spowolnienie. Jeżeli to nie jest najlepszy komentarz do oceny skuteczności programów wsparcia, które polski rząd przygotował i wprowadził jako jeden z pierwszych w świecie, to nie wiem, co jeszcze może nim być" - napisał Morawiecki.

Jak zaznaczył, "twarde dane, fakty i prawda obronią się same; miliony uratowanych miejsc pracy i miliardy wypłacone polskim przedsiębiorcom i pracownikom to rzeczywista pomoc, która uratowała Polskę przed najgorszą falą kryzysu".

"W czasach naszych poprzedników luka w VAT sięgała 30 proc., a mafie międzynarodowe nas okradały. Skończyliśmy z tym!" - podkreślił szef rządu.

Dodał, że "już niedługo, dzięki skutecznym negocjacjom i działaniom m.in. prezydenta Andrzeja Dudy naszą gospodarkę wesprze Instrument Odbudowy Gospodarki Europejskiej". "To dodatkowe ok. 60 mld euro, które zasili procesy innowacyjne, budowę infrastruktury, ale również nowoczesną służbę zdrowia i wiele celów, dzięki którym Polska będzie się szybciej rozwijać" - napisał premier.

"Dzięki naszym działaniom Polski okręt z najlepszym możliwym kapitanem przełamuje fale kryzysu i prze do bezpiecznego portu wzrostu PKB!" - czytamy we wpisie szefa rządu.

W 2020 roku PKB Polski skurczy się o 4,6 proc. - wynika z przedstawionych we wtorek letnich prognoz gospodarczych KE. Choć spadek dynamiki będzie nieco większy niż analitycy z Brukseli przewidywali wiosną, to recesja w Polsce ma być najpłytsza w całej UE. Gospodarka strefy euro w 2020 r. ma skurczyć się o 8,7 proc., a w przyszłym roku jej PKB ma wzrosnąć o 6,1 proc. - wynika prognoz KE.