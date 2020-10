MOZ NSZZ "Solidarność": Carrefour wycofuje się z przeprowadzenia zamiaru zwolnień grupowych

1 października Paweł Skowron, Przewodniczący MOZ NSZZ Solidarności w Carrefour Polska poinformował na oficjalnym profilu facebookowym "MOZ NSZZ "Solidarność'" w Carrefour Polska", że Carrefour Polska w piśmie z dnia 01.10.2020 r skierowanym do MOZ NSZZ Solidarność w Carrefour Polska poinformował, że wycofuje się z przeprowadzenia zamiaru zwolnień grupowych.

Przypomnijmy, Carrefour Polska kontynuuje obecnie realizację strategii “Carrefour 2022”, której elementem jest uproszczenie struktur i procesów zarówno w sklepach oraz centrali firmy, a także dostosowanie kompetencji pracowników do nowych potrzeb. W jej ramach część pracowników ma zostać zwolniona, a w sklepach mają powstać nowe stanowiska doradców klientów.

Niedawno sieć zapewniała, że chce zwolnić około 400 osób. Z informacji money.pl wynikało jednak, że redukcje będą znacznie większe - z lokalnych urzędów pracy dochodziły informacje, które mogły sugerować znacznie poważniejsze cięcia. W samym tylko Szczecinie sieć chciała się pozbyć ponad 280 pracowników.

Na koniec 2019 roku spółka prowadziła sprzedaż w 906 sklepach: 89 hipermarketach (2018 r.: 89), 153 supermarketach Carrefour Market oraz Rast (2018 r.: 152), 51 sklepach Galerii Alkoholi

oraz 613 sklepach osiedlowych Carrefour Express i Globi (2018 r.: 556).

Przychody Carrefour Polska za 2019 rok wyniosły 8,295 mld zł w porównaniu do 7,937 mld zł rok wcześniej. Zysk netto to 81,3 mln zł (ok. 60 mln zł rok wcześniej).