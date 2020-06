MR: w czerwcu spadek sprzedaży może zostać ograniczony do 5 proc.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2020 r. spadła o 7,7 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 14,9 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących spadła w ubiegłym miesiącu o 8,6 proc. rdr.

W ocenie resortu rozwoju zniesienie limitów klientów w sklepach pozwala oczekiwać dalszego wyhamowania spadków sprzedaży detalicznej w kolejnych miesiącach. MR oczekuje, że "w czerwcu spadek sprzedaży może zostać ograniczony do 5 proc.". "Decydujący wpływ będzie miał spadek sprzedaży samochodów. Z kolei sprzedaż żywności powinna utrzymać się na poziomie z czerwca ub.r." - ocenili analitycy. W kategorii "meble, rtv, agd" resort prognozuje wyhamowanie wzrostu sprzedaży w kolejnych miesiącach.

Odnosząc się do poniedziałkowych danych GUS, MR zwróciło uwagę, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w maju 2020 r. była o 14,9 proc. wyższa wobec kwietnia br. "Wyniki te są znacznie lepsze niż oczekiwania rynkowe. W okresie styczeń-maj spadek sprzedaży wyniósł 6,2 proc. w ujęciu rocznym" - zaznaczył resort rozwoju.

Analitycy wskazali, że niższą sprzedaż odnotowano w większości grup przedsiębiorstw. Wśród ważniejszych kategorii największy spadek odnotowano w "pojazdach samochodowych, motocyklach, częściach" - o 34 proc. oraz "paliwach stałych, ciekłych i gazowych" - o 17,9 proc. Sprzedaż w przedsiębiorstwach handlujących "żywnością, napojami i wyrobami tytoniowymi" była niższa o 7,6 proc. Natomiast wśród grup o niższym udziale w sprzedaży ogółem największy spadek odnotowano w kategorii "farmaceutyki, kosmetyki, sprzęt ortopedyczny" - o 14,1 proc. Z kolei znaczny wzrost sprzedaży (o 14,4 proc.) nastąpił w przedsiębiorstwach handlujących "meblami, rtv i agd" - dodano.

Eksperci MR zwrócili uwagę, że w maju ruszył proces stopniowego odmrażania życia społeczno-gospodarczego. Na początku miesiąca otwarte zostały galerie handlowe, jednak z zachowaniem określonych ograniczeń. "Płynące z branży dane dotyczące odwiedzalności centrów były bardziej optymistyczne niż początkowe oczekiwania, co także przyczyniło się do wyhamowania spadków z notowanego w kwietniu poziomu -22,9 proc." - podkreślili.

Dodali, że powrót klientów do sklepów stacjonarnych przełożył się także na sprzedaż internetową, która w ostatnich miesiącach rosła bardzo dynamicznie. W maju wartość sprzedaży detalicznej przez internet była o 12,7 proc. niższa niż w kwietniu, a jej udział w łącznej sprzedaży przedsiębiorstw (w cenach bieżących) spadł do 9,1 proc. z 11,9 proc. w kwietniu. Największe spadki udziału e-sprzedaży zanotowały przedsiębiorstwa w grupach "tekstylia, odzież, obuwie" (do 26,8 proc. z 61,3 proc. przed miesiącem), "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach (do 25,2 proc. z 39,9 proc. w kwietniu) oraz "meble, rtv, agd" (do 15,6 proc. z 28,6 proc.).