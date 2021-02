MRPiT: trwają analizy ws. przedłużenia ważności bonu turystycznego

Według MRPiT, do tej pory aktywowano 1,1 mln bonów, a zrealizowano - 332 tys.

Jak zapowiedział wiceszef MRPiT Andrzej Gut-Mostowy, powołana przy ministrze rozwoju, pracy i technologii Rada Ekspertów ds. Turystyki "będzie postulować rozszerzenie grupy podmiotów, gdzie będzie można płacić bonem turystycznym, oraz wydłużenie okresu jego działania".

"Trwają analizy w tym zakresie" - potwierdziło MRPiT. W informacji przesłanej PAP resort wskazał, że dotyczą one kwestii przedłużenia ważności samego bonu oraz rozszerzenia możliwości realizowania go w miejscach, które same w sobie stanowią swego rodzaju atrakcje turystyczne.

Polski Bon Turystyczny to elektroniczny dokument, którym można płacić za usługi hotelarskie i imprezy turystyczne na terenie Polski. Realizowany jest od 1 sierpnia 2020 roku. Bon jest ważny do końca marca 2022 r. Nie podlega on wymianie na gotówkę ani inne środki płatnicze. Na każde dziecko przysługuje jeden bon w wysokości 500 zł. W przypadku dziecka z niepełnosprawnością wsparcie wynosi 1000 zł.

W ubiegłym tygodniu prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację tzw. ustawy o COVID-19 zawierającą zmiany w ustawie o Polskim Bonie Turystycznym. Ma ona zwiększyć efektywność programu i objąć wsparciem większą grupę przedsiębiorców rejestrujących się w bazie podmiotów przyjmujących płatności bonami.

W pierwszym etapie działania programu świadczenie dotyczyło noclegów w obiektach turystycznych oraz imprez turystycznych z minimum jednym noclegiem, które organizowali operatorzy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego. Po zmianach bony będą mogły służyć także do opłacania jednodniowych wycieczek wraz z wszelkimi atrakcjami przewidzianymi przez organizatorów w ramach danej oferty. Warunkiem jest objęcie pakietem minimum dwóch usług.

Jak wskazuje Polska Organizacja Turystyczna (POT), nowelizacja programu zakłada, że operatorzy turystyczni i organizacje pożytku publicznego mogą dowolnie kompletować pakiety usług, włączając w to m.in.: usługi przewodnickie (zarówno w miastach, jak i na górskich szlakach), przejazdy autokarem, zwiedzanie muzeów, galerii i skansenów, rejsy statkiem, zajęcia rekreacyjne oraz wiele innych aktywności turystycznych i sportowych. Jak powiedział PAP prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Rafał Szlachta, bon będzie można wykorzystywać na wycieczki szkolne czy półkolonie.