Centrum handlowe Westfield Arkadia jest już gotowe na tegoroczne Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej. Od 20 listopada do 18 grudnia miłośnicy piłki nożnej będą mogli obejrzeć mundial na dużych ekranach w specjalnej strefie kibica zlokalizowanej na terenie zielonym przed centrum handlowym, od strony fontanny. Na transmisje wszystkich 64 zaplanowanych meczów wstęp jest bezpłatny, natomiast liczba miejsc w strefie jest ograniczona.

Warszawska Arkadia szykuje strefę kibica na mundial. / fot. materiały prasowe

Mundial w Katarze. Strefa kibica w Warszawie. Co przygotowała Arkadia?

Po raz pierwszy w historii rozgrywki odbywają się jesienią, dlatego Westfield Arkadia przygotowała zadaszoną strefę kibica, w której wszyscy fani futbolu będą mogli dopingować polską drużynę i swoich ulubionych piłkarzy. W strefie znajdzie się 300 miejsc siedzących, telebim o wielkości 15 m2, dwa, 75-calowe telewizory oraz wyjątkowe nagłośnienie. Transmitowane będą wszystkie 64 mecze rozgrywane podczas mistrzostw, aż do finału, który odbędzie się 18 grudnia. Strefa kibica będzie otwarta w dniach meczowych.

– Wiemy jak dużym zainteresowaniem cieszą się Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej, dlatego zależy nam na tym, by nasza strefa kibica była doskonałą przestrzenią do wspólnego przeżywania sportowych emocji. Mamy nadzieję, że strefa będzie najlepszym miejscem do oglądania tegorocznych mistrzostw – mówi Piotr Brzozowicz, dyrektor centrum handlowego Westfield Arkadia.

Wszyscy, którzy odwiedzą strefę kibica będą mogli także skorzystać ze specjalnie przygotowanej oferty gastronomicznej.

Listopad na sportowo w Westfield Arkadia

Strefa kibica to nie jedyna sportowa atrakcja, którą na listopad zaplanowała dla klientów Westfield Arkadia. Od 14 do 19 listopada wszyscy chętni mogą wziąć udział w tygodniowym święcie padla. W Theatrum przy wejściu od strony fontanny stanął pełnowymiarowy kort dedykowany dla tej dyscypliny sportu. Od 14 do 17 listopada odbędą się na nim mecze pokazowe z udziałem przedstawicieli Reprezentacji Polski w Padla, bezpłatne treningi czy lekcje WF-u dla szkół, a na 18 i 19 listopada zaplanowany jest Międzynarodowy Turniej Padla z udziałem drużyn z Czech, Niemiec, Węgier oraz Polski. Wydarzeniu, zaplanowanemu na piątek i sobotę, towarzyszyć będzie oprawa muzyczna oraz możliwość spotkania z gośćmi specjalnymi i sportowcami, a całość komentować będzie dziennikarz sportowy.

