MV Poland ma nowego dyrektora generalnego

MV Poland, spółka dystrybucyjna należąca do MV GROUP, jednej z największych grup przedsiębiorstw w krajach bałtyckich, ma nowego dyrektora generalnego. Od 1 marca stanowisko to obejmie Donatas Zykus. Zastąpi on Arūnasa Rokasa, który kierował oddziałem firmy od 9 lat.