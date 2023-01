Rafał Mundry napisał na Twitterze:

Dodał także swoje zdanie na temat handlu w niedziele.

To uruchomiło lawinę komentarzy na Twittterze i w mediach społecznościowych. Na ten wysyp opinii odpowiedziała Biedronka, a w zasadzie Arkadiusz Mierzwa - dyrektor ds. komunikacji korporacyjnej w Jeronimo Martins Polska.

Panie Rafale, Dziecięca Biblioteka Biedronki to usługa, która działa od sierpnia ub.r. co nie wpłynęło w żaden sposób na otwarcie sklepów Biedronki w niedzielę. Kolejna niedziela handlowa będzie 29 stycznia i tego dnia zapraszamy zarówno na zakupy, jak i do skorzystania z biblioteki

- odpowiedział szef działu komunikacji Biedronki