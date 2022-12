W razie wątpliwości trzeba przede wszystkim sprawdzić regulamin i dane kontaktowe do e-sklepu - pisze wtorkowa "Rzeczpospolita".

Co sprawdzić przed dokonaniem zakupów w e-sklepie, żeby nie dać się oszukać?/ fot. Firmbee.com on Unsplash

"Grudzień to czas świątecznych zakupów, które coraz częściej robimy przez internet. Trzeba jednak uważać, by nie trafić na fałszywą stronę sklepu, która istnieje tylko po to, by wyłudzać pieniądze i dane osobowe użytkowników sieci" - ostrzega "Rz".

Zakupy online: jak nie dać się oszukać?

Adwokat Bartosz Grube, specjalizujący się w sprawach związanych z pomocą ofiarom oszustw internetowych, wskazuje, że przede wszystkim należy zwrócić uwagę na adres strony sklepu internetowego.

"Czasami nazwa w adresie strony różni się od oryginalnej nawet jedną literą - np. zapożyczoną z obcego alfabetu" - tłumaczył prawnik. "Albo domena nie należy do właściciela danej marki. Jeśli mamy wątpliwości, warto znaleźć stronę producenta i zweryfikować, czy sklep jest dystrybutorem jego towaru" - dodał.

"Rz" podała, że "warto też sprawdzić, czy na stronie jest adres stacjonarny firmy oraz czy sklep ma swój regulamin".

Adres i regulamin sklepów online

"Jak wskazuje Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, powinny się w nim znaleźć prawa i obowiązki konsumenta (w szczególności zasady odstąpienia od umowy czy składania reklamacji) oraz dokładne oznaczenie, z kim konsument zawiera umowy. Urząd ostrzega, że brak adresu może świadczyć o tym, że firma chce coś przed nami ukryć - np. że ma siedzibę poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, co może wpłynąć nie tylko na czas dostawy, ale też ochronę praw konsumenta (szczególnie u sprzedawców z Azji). Podanie adresu przedsiębiorcy jest ustawowym obowiązkiem, jednak nawet jeśli jest on na stronie, nie ma gwarancji, że nie jest np. fałszywy lub wirtualny" - podkreślono w artykule.

Przekazano, że "Europejskie Centrum Konsumenckie poleca też sprawdzić, czy podmiot wpisany jest do KRS lub CEDG, co jednak też nie daje pewności - uczciwi sprzedawcy z zagranicy mogą działać w Polsce bez takiego wpisu, z kolei do ECK wpływały skargi na oszustów podszywających się pod podmioty wpisane do rejestrów".

"Rz" pisze, że "pewną metodą może być zasięgnięcie opinii innych internautów - tu też jednak trzeba uważać - zwłaszcza na komentarze umieszczane bezpośrednio na stronie sklepu".

Komentarze innych klientów

"Na pewno warto podchodzić z ostrożnością do zbyt pozytywnych komentarzy - mogą być zamierzonym działaniem samego przedsiębiorcy. Zachęcamy również do szukania opinii klientów np. na forach, w przeglądarkach internetowych lub w mediach społecznościowych - nie tylko na profilu danego sklepu, ale również w grupach. Często widnieją pod nazwą np. +oszukani przez...+" - informuje ECK, cytowane w tekście "Rz".

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl