Oszustwo na Biedronkę to nowe zjawisko, przed którym ostrzegają specjaliści od cyberbezpieczeństwa. Na czym polega ta metoda, czym grozi wpadnięcie w zasadzkę wirtualnych przestępców i jak uchronić się przed negatywnymi konsekwencjami tego oszustwa?

Na czym polega "oszustwo na Biedronkę"? Oszuści wysyłają wiadomości SMS podszywające się pod sieć sklepów Biedronka. fot. shutterstock

Na czym polega "oszustwo na Biedronkę"?

Oszuści posługujący się metodą, która zyskała już miano "oszustwa na Biedronkę", postanowili wykorzystać niezwykle popularną od lat akcję sieci związaną z Gangiem Bystrzaków.

Zasady promocji są proste. Klienci otrzymują naklejki w zamian za zakupy. Następnie można je wymienić na pluszowe maskotki - Bystrzaki. Popularność wspomnianej akcji przykuła uwagę przestępców, którzy próbują wyłudzić pieniądze od nieświadomych zagrożenia osób.

Oszustwo na Biedronkę. Uważaj na podejrzane SMS-y

Jak wskazuje Zespół Reagowania na Incydenty Bezpieczeństwa PREBYTES, oszuści wysyłają wiadomości SMS informujące (imiennie!), że właśnie otrzymaliśmy nagrodę w wysokości 150 zł na kartę lojalnościową Moja Biedronka.

Wspomniane środki można odebrać na stronie, do której prowadzi link znajdujący się wiadomości SMS.

Co ciekawe, jako nadawca wiadomości nie widnieje żaden numer telefonu, lecz... Biedronka.

- Nazwa nadawcy została w tym przypadku sfałszowana i jest to częsta praktyka stosowana przez oszustów, którzy w ten sposób starają się podnieść wiarygodność swoich wiadomości - wskazuje Zespół PREBYTES.

Oszustwo na Biedronkę. Fałszywa strona Gangu Bystrzaków

Złośliwa strona została przygotowana na wzór oryginalnej witryny akcji "Gang Bystrzaków".

Fałszywa strona Gangu Bystrzaków do złudzenia przypomina oryginalną witrynę Biedronki. fot. PREBYTES

Na stronie widnieje informacja, że jesteśmy jedną ze 100 osób, którym Biedronka w zamian za wzięcie udziału w akcji postanowiła przyznać nagrodę w wysokości 150 zł. Środki będą do wykorzystania w sklepach Biedronka na terenie kraju.

Należy jednak się pospieszyć, gdyż akcja trwa do 31 stycznia 2023 roku, a sam odbiór nagrody jest możliwy tylko przez 24 godziny od otrzymania wiadomości SMS.

Oszustwo na Biedronkę. Fałszywa weryfikacja i strona PayU

Po kliknięciu w przycisk "Odbierz" musimy jeszcze zostać zweryfikowani. Weryfikacja ta polega na wykonaniu przelewu w kwocie 1 zł z naszego konta bankowego.

Przechodząc do dalszego etapu wyświetlona nam zostaje strona łudząco przypominająca serwis płatniczy PayU. W formularzu należy wprowadzić nasze imię, nazwisko, numer telefonu oraz PESEL. Następnie do wyboru mamy metody płatności.

Decydując się na płatność poprzez "Przelew on-line" wyświetlona zostaje lista banków, z której wybieramy naszą bankowość. Do dyspozycji mamy ich kilkanaście.

Następnie zostaje wyświetlony panel logowania do naszego banku. Należy wprowadzić login oraz hasło przypisane do naszego konta. Powinniśmy zwrócić uwagę na adres strony, na której się znajdujemy. W przypadku bankowości IPKO poprawny adres to - ipko.pl

Oszustwo na Biedronkę. Jakie mogą być jego skutki?

Jeśli wprowadzimy swoje dane logowania na stronie bystrzak.in trafią one do oszustów, którzy w kolejnych etapach mogą wyłudzić od nas kolejne informacje, w tym kody SMS do logowania oraz autoryzacji przelewów.

Jeśli w początkowym etapie zdecydujemy się zweryfikować za pomocą karty płatniczej to oszuści dają nam taką możliwość. W formularzu należy wprowadzić numer karty, kod CVV oraz datę ważności. Dane te pozwolą oszustom na dokonanie za pomocą naszej karty np. płatności w internecie - ostrzega PREBYTES.

Jak uchronić się przed oszustwem na Biedronkę?

Przede wszystkim nie klikaj w linki przychodzące w wiadomościach SMS. Oszuści często wraz z infomacją o wygranej, zaległej płatności, czy też blokadzie konta przesyłają link do złośliwej strony.

Pamiętaj również, żeby podczas logowania do bankowości, poczty email, czy też innych serwisów weryfikować poprawność adresu strony, na której wprowadzamy swoje dane - przypominają eksperci PREBYTES SIRT.

