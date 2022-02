strefa premium

Na czytelnię, dworzec, samoobsługę. Co jeszcze może wydarzyć w związku z zakazem handlu?

Niedziela, 6 lutego br. była pierwszą niedzielą po uszczelnieniu zakazu handlu, ale niektóre sklepy mimo to zdecydowały się prowadzić sprzedaż. Z jakich wyjątków korzystały i czy sieci handlowe mogą nas jeszcze czymś zaskoczyć w tej kwestii?

Autor: Marta Witkowska

Data: 09-02-2022, 16:49

Co jeszcze może wydarzyć w związku z zakazem handlu? fot. unsplash

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Uszczelniony zakaz handlu

1 lutego br. weszła w życie nowelizacja ustawy o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, ograniczająca możliwość omijania zakazu przez sieci, które podpisywały umowy z firmami kurierskimi i pocztowymi umożliwiając w swoich placówce odbiór przesyłek. Na początku ze statusu placówki pocztowej korzystały głownie sklepy franczyzowe, z czasem - wszyscy liczący się gracze, włączając w to również sieci DIY.

Zgodnie z nowelą, w niehandlowe niedziele duże sklepy zatrudniające pracowników nie mogą działać pod pretekstem świadczenia usług pocztowych, jeśli przychody z tej działalności będą stanowić mniej niż 40 proc. przychodów ze sprzedaży danej placówki.

Nowelizacja wprowadziła również określenie "przeważająca działalność", które oznacza rodzaj przeważającej działalności wskazany we wniosku o wpis do krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej, jeżeli działalność ta jest wykonywana w danej placówce handlowej i stanowi co najmniej 40 proc. miesięcznego przychodu ze sprzedaży detalicznej.

Coraz trudniej uchylić się od przestrzegania prawa