Akcje Dino sprzedawano w 2017 roku po 33,5 zł. Debiut giełdowy wart był 1,6 mld zł. Dino miało wtedy trochę ponad 600 sklepów.

Dziś jedna akcja spółki kosztuje ponad 460 zł - 15 czerwca tego roku nawet 491,8 zł. Jak ktoś więc kupił akcje przy giełdowym debiucie i zostawił do teraz, mógł zarobić małą fortunę. Zresztą nie trzeba było czekać tak długo. Tylko w ciągu ostatniego roku kurs akcji Dino podskoczył o około 60 proc.

Jak już pisaliśmy, po ostatnich wzrostach na giełdzie spółka Dino awansowała do światowej pierwszej 50-tki w branży detalicznej. W rankingu Market Cap do właściciela Biedronki brakuje 11 miejsc (w połowie czerwca przy piku kursu akcji Dino ten dystans wynosił 9 pozycji).

Z dzisiejszą wartością rynkową 11,48 mld USD znajduje się na 47. miejscu. Dla porównania, francuski Carrefour jest na miejscu 44. (13,92 mld USD), a Jeronimo Martins na 35. (17,81 mld USD).

Czy obecnie akcje Dino wciąż są łakomym kąskiem dla inwestorów? Takie pytanie zadaliśmy analitykom giełdowym.

Janusz Pięta, analityk finansowy z biura maklerskiego mBanku przyznaje, że historycznie cena akcji spółki rzeczywiście istotnie wzrosła, co wynikało m.in z dynamicznego tempa wzrostu powierzchni i relatywnie wysokich wzrostów sprzedaży porównywalnej.

- W ostatnim czasie zmieniłem jednak rekomendację dla akcji spółki. Do tej pory pozytywnie spoglądałem na wycenę spółki, w maju zeszłego roku wydałem rekomendację 'kupuj'. Gdy moja cena docelowa została osiągnięta zmieniłem rekomendację na 'trzymaj'. Natomiast w zeszłym tygodniu obniżyłem rekomendację dla akcji spółki do 'sprzedaj' z ceną docelową 446 zł za jedną akcję w horyzoncie 12-miesięcznym. Przy czym przyczyną zmiany rekomendacji był przede wszystkim wzrost kursu akcji - mówi Janusz Pięta.

Zdaniem Janusza Pięty, kurs akcji spółki, abstrahując od generalnego sentymentu inwestorów, poziomu stóp procentowych oraz premii za ryzyko przykładanej do polskich spółek, będzie zależał przede wszystkim od kondycji konsumenta, kształtowania się inflacji żywności oraz tempa wzrostu powierzchni sieci.

- Perspektywy spółki nadal są bardzo obiecujące, ponieważ sektor spożywczy w Polsce pozostaje cały czas relatywnie atrakcyjny dla inwestorów. Perspektywa najbliższych kwartałów to jest jednak opadająca inflacja żywności, która będzie bezpośrednio oddziaływać na wartość koszyka zakupowego. Oczekuję, że w przyszłym roku sytuacja konsumenta ulegnie ogólnej poprawie za sprawą wzrostu realnego dochodu rozporządzalnego oraz stymulacji fiskalnej. To spowoduje, że dynamika wolumenów będzie wyższa niż w tym roku. Zabraknie jednak elementu wysokiej inflacji koszyka zakupowego ze względu na brak wysokiej inflacji żywności, co spowoduje, że dynamika wzrostu sprzedaży będzie się stopniowo osłabiała - tłumaczy analityk.