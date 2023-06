29 czerwca na lotnisku Chopina w Warszawie został otwarty nowy bar - Lokal +48. Autorski koncept zespołu Lagardère Travel Retail w Polsce promuje lokalne produkty i kulturę. Telefoniczny kod kraju w nazwie kieruje uwagę gości na Polskę.

Na lotnisku Chopina ruszył Lokal +48. To nowy koncept Lagardère Travel Retail; fot. mat. pras.

Lokal +48 na lotnisku Chopina

Lokal +48 to koncept barowy stworzony z myślą o rynku travel retail. Oferuje przede wszystkim alkohole polskiego pochodzenia, na bazie których obsługa – pełniąca rolę gospodarzy – przygotowuje różnorodne koktajle. W menu jest również wybór regionalnych trunków oraz przekąski: deski mięsne i bezmięsne z pastami wegańskimi, stripsy z kurczaka z frytkami, pulpeciki mięsne i warzywne, chipsy i precle.

Pierwszy, otwarty w Warszawie na lotnisku Chopina, wita klientów symboliczną syrenką w menu oraz charakterystycznym dla Warszawy w okresie PRL Jelczem – tzw. „ogórkiem”. W aucie, które zgodnie z trendem upcyclingu dostało drugie życie, została zaaranżowana strefa relaksu z miejscami siedzącymi.

– Nasz nowy koncept stanowi doskonały przykład zastosowania trendu lokalności w projektowaniu konceptów handlowych. Sense-of-place to dzisiaj kluczowy czynnik w tworzeniu autentycznych i przyciągających doświadczeń zakupowych, a nam udało się stworzyć gościnne, niezobowiązujące miejsce pełne polskich smaków, legend i symboli. Dzięki temu Lokal +48 przestaje być wyłącznie miejscem konsumpcji, ale staje się ciekawym przystankiem w podróży i przestrzenią do odkrywania i celebracji lokalnej kultury – mówi Dariusz Sinkiewicz, Dyrektor Zarządzający ds. Handlowych i Innowacji w Lagardère Travel Retail w Polsce.

– „Lokal” w nazwie konceptu ma kilka znaczeń. To popularny synonim „baru”, „restauracji”, informujący klienta o tym, czego może się spodziewać w środku. Jednocześnie, poprzez skojarzenie z angielskim „local”, podkreśla silne związki z danym miejscem, autentyczność i unikalność oferty. Numer kierunkowy "+48" w nazwie odnosi się bezpośrednio do Polski, kraju, w którym bar został otwarty i którego kulturę promuje. Hasło nowej marki „Łączymy lokalnie” nawiązuje natomiast do mieszania rodzimych smaków i budowania relacji. Dzięki temu Lokal +48 staje się przestrzenią, w której goście mogą doświadczyć autentycznej lokalnej kultury i smaków – wymienia Magdalena Charczuk, Dyrektor ds. Marketingu w Lagardère Travel Retail w Polsce.

Strategia, oferta asortymentowa i nazwa konceptu powstały wewnętrznie w Lagardère Travel Retail w Polsce. Za branding i architekturę baru Lokal+48 jest natomiast odpowiedzialna Magda Fornagiel-Nowak z pracowni KUNSZT STUDIO. Spółka już z nią współpracowała – m.in. przy ubiegłorocznej premierze #VisitKraków, innego formatu opartego na idei sense of place.

Pasażerowie korzystający z oferty lotniska Chopina znajdą Lokal +48 za kontrolą bezpieczeństwa, w Strefie Non-Shengen. Docelowo będzie on częścią większego konceptu Food Hall Warszawa – tj. wyjątkowej strefy jedzenia i odpoczynku przygotowanej dla podróżujących z paszportem. Ofertę baru już teraz uzupełnia działający tuż obok foodvenience’owy sklep 1Minute Smacznego! z charakterystyczną kuchnią z blachy falistej i elektronicznym menuboardem. Również otwarty przez Lagardère Travel Retail w czerwcu tego roku, serwuje wybór świeżych dań i jakościowych przekąsek – takich jak wypiekana na miejscu pizza, sałatki, kanapki, frytki, zapiekanki i flagowe hot-dogi szeryfa.

Na lotnisku Chopina Lagardère Travel Retail prowadzi też inne punkty sprzedaży m.in. pod brandami: Aelia Duty Free, So Coffee, Johny Rockets, Relay, 1Minute Smacznego!, Premium Food Gate czy The Warsaw Store.