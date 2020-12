Na prezent, w internecie i pod wpływem impulsu. Tak kupujemy produkty do kuchni

Marka Bonami, do której należy sklep internetowy z artykułami do domu i ogrodu, opublikowała właśnie raport dotyczący aranżacji polskich kuchni. Zbadano w nim poziom zadowolenia z wyglądu kuchni, aktywności, gust oraz preferencje zakupowe Polaków. Badanie zostało zrealizowane na reprezentatywnej próbie internautów w wieku powyżej 25 lat, którzy mają wpływ na wystrój i wyposażenie kuchni. Na zlecenie Bonami wykonał je instytut badawczy SW Research.

Produkty, które kupujemy w internecie

Kategorią produktów do kuchni najczęściej kupowaną online jest sprzęt kuchenny – wymieniło go 46% badanych, którzy kiedykolwiek kupili coś do kuchni w ten sposób. Na kolejnych miejscach pojawiły się akcesoria kuchenne i przybory (38% wskazań), naczynia (31%), dekoracje (25,5%) oraz tekstylia (18,7%). Choć do zakupów online skłania konsumentów przede wszystkim wygoda (41% wskazań) oraz cena (40%), w tym roku takim impulsem były także obostrzenia w życiu gospodarczym i społecznym związane z pandemią koronawirusa – pod tym wpływem zakupy online zrobił co piąty badany.

„Okres pandemii wpłynął na zachowania konsumentów. Z powodu ograniczonego dostępu do stacjonarnych sklepów zaczęliśmy częściej kupować online. Konsumenci zwrócili się w stronę e-commerce również w przypadku zapotrzebowania na produkty do domu, które są podatne na efekt ROPO (research online, purchase offline)” – komentuje Marta Kmošenová z Bonami.

Prezent do kuchni? Czemu nie

Jak wynika z badania, produkty do kuchni są chętnie kupowane przez Polaków na prezent. Do wręczenia takiego upominku przyznaje się 68% kobiet i 55% mężczyzn. Co mamy szansę znaleźć w tym roku pod choinką? Z raportu Bonami wynika, że najbardziej popularną kategorią są naczynia. Niemal co drugi badany, który kupił choć raz produkty do kuchni na prezent, zdecydował się właśnie na nie (47% wskazań). Na prezent kupujemy też akcesoria kuchenne i przybory (38%) oraz sprzęt kuchenny (30%). Co ciekawe, Polakom zdarza się kupować produkty do kuchni pod wpływem impulsu. Przyznał się do tego co drugi badany, zdecydowanie częściej kobiety (60%) niż mężczyźni (45%). Odsetek kupujących akcesoria kuchenne w sposób nieplanowany maleje wraz z wiekiem badanych – od 66% w grupie wiekowej 25-34 lata do 40% wśród najstarszych badanych (65 lat i więcej).