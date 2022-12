Skipwish przejęła od Moliera2 znany e-sklep z artykułami dla dzieci. Nowy właściciel zapowiada dalszy rozwój i rozważa nowe fuzje.

Grupa Skipwish przejmuje od Moliera2 znany e-sklep Mamissima.pl. Zapowiada też dalsze fuzje. fot. mat. pras.

Grupa Skipwish przejmuje Mamissima.pl

Grupa Skipwish buduje integrator e-commerce’ów dziecięcych. Właśnie przejęła sklep Mamissima.pl od spółki Moliera2. W ocenie spółki ruch ten wpłynie na poprawę jego rentowności i optymalizację kosztów prowadzenia pozostałych e-sklepów – Hlonda6.pl i Cartersoshkosh.pl.

Według założeń, wszystkie trzy mają przez to zwiększyć swoje potencjały sprzedażowe. Będą też prowadzone przez jeden zespół. Skorzystają na tym również dystrybutorzy, dostawcy i klienci. Ci ostatni zyskają nowe, atrakcyjne oferty produktów znanych, światowych marek i wyższą jakość obsługi. Skrócony zostanie też czas dostaw. Pierwsze wyraźne korzyści konsumenci będą mogli zauważyć już w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy. Oprócz rozwoju e-sklepów, Skipwish umacnia też swoją pozycję na międzynarodowym rynku hurtowym. Właśnie rozpoczął współpracę z Rekmanem. Ponadto rozważa propozycje producentów znanych polskich marek dziecięcych dot. kolejnych fuzji - informuje spółka.

Czym zajmuje się grupa Skipwish?

Grupa Skipwish już od ponad dziesięciu lat specjalizuje się w kategorii akcesoriów dziecięcych i zabawek. Przez ten czas zbudowała portfolio bardzo atrakcyjnej oferty nie tylko dla klienta końcowego, ale również dla sprzedawcy hurtowego. Niedawno porozumiała się z właścicielem Mamissima.pl, czyli Moliera2 S.A. I przejęła zorganizowaną część przedsiębiorstwa, tj. cały brand, sklep, dostawców, towar oraz klientów.

– Mamissima.pl była nam znana od lat, ponieważ niektóre produkty kupowała od nas. Nie posiada marek dystrybucyjnych, nie zbudowała tej wyłączności przez lata, ale stworzyła portfolio lojalnych klientów, którzy regularnie dokonują zakupów. Szukają głównie oferty wyprawkowej i mają doskonały wachlarz produktów. Chcemy ten kierunek rozwijać, ale też pozyskiwać nowe marki, które wcześniej niekoniecznie były zainteresowane współpracą, a dzisiaj są, z uwagi na siłę całej Grupy Skipwish. Możemy pozyskiwać kolejne marki dystrybucyjne właśnie w obszarze oferty wyprawkowej, w pełnym zakresie cenowym. Dzięki temu każdy klient znajdzie coś dla siebie – mówi Maciej Tygielski, Dyrektor Generalny Grupy Skipwish.

Jaki plan na Mamissima.pl ma Skipwish?

W ocenie Małgorzaty Witkowskiej, obecnie Dyrektor E-commerce w Grupie Skipwish, dziecięcy e-commerce zyskał szansę na stworzenie lepszej niż dotychczas oferty produktowej. Mamissima.pl dostała przede wszystkim ogromne wsparcie merytoryczne w dalszym rozwoju i skalowaniu biznesu.

– Przejęcie przez Skipwish e-sklepu Mamissima.pl ma przynieść znaczną poprawę jego rentowności. Z kolei dla Grupy aneksja oznacza poszerzenie potencjalnej palety klientów. Wszystkie nasze sklepy, tj. Hlonda6.pl, Cartersoshkosh.pl i Mamissima.pl, zwiększają tym samym swoje potencjały sprzedażowe. Nie chcemy w żaden sposób zmieniać ich charakterów jako miejsc absolutnie wyjątkowych. Natomiast konsumenci zyskają już wkrótce szersze oferty – komentuje Maciej Tygielski.

Skipwish buduje integratora dziecięcych e-commerców

Włączenie e-sklepu Mamissima.pl do Grupy Skipwish to jeden z etapów budowy silnego integratora komplementarnych e-commerce’ów dziecięcych. Na rynku wyrasta dominujący gracz, który zwiększa swoją rentowność z pozycji wielkości i skali sprzedaży. Działające w jej ramach e-sklepy docelowo będą prowadzone przez jeden zespół, podzielony na departamenty, m.in. dział zakupów, contentu czy marketingu. Pozwoli to na znaczną optymalizację kosztów prowadzenia biznesu.

– Z punktu widzenia trudnych ekonomicznie czasów, posiadanie kilku e-commerce’ów, obsługiwanych przez jeden zespół, jest doskonałym rozwiązaniem. Będzie to korzystne nie tylko z perspektywy naszej organizacji, ale też dla dystrybutorów, dostawców i samych klientów, którzy zyskają lepsze okazje zakupowe i wyższą jakość obsługi. Skipwish buduje obecnie bardzo atrakcyjną ofertę produktów najnowszych marek, które są modne na całym świecie. W planach mamy też m.in. skrócenie czasu dostaw. To kluczowe kwestie dla konsumentów, którzy pierwsze, bardzo wyraźne korzyści będą mogli zauważyć w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy – zaznacza Maciej Tygielski.

Stabilność organizacji i odporność na różnego rodzaju wahania niesie korzyści dla całego rynku, dając szansę na wsparcie kolejnym podmiotom. Po zakupie e-sklepu Mamissima.pl, wielu producentów bardzo mocnych polskich marek zaczyna się zwracać do Grupy Skipwish z propozycjami wykupienia ich funduszy.

– Jesteśmy jak najbardziej otwarci na rozmowy z producentami, którzy szukają pomysłu na fuzję. Różne podmioty dostrzegają, że mamy ciekawe pomysły, które konsekwentnie wdrażamy. Ostatnio np. podjęliśmy współpracę z Rekmanem, czyli jedną z największych w Polsce hurtowni zabawek i akcesoriów dla dzieci. I w ten sposób rozwijamy również sprzedaż hurtową na arenie międzynarodowej – podsumowuje Dyrektor Generalny Grupy Skipwish.

