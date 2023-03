Na Rynku Hurtowym w Broniszach w sektorze kwiatowym, widać ożywienie spowodowane zbliżającą się wiosną i okresem Wielkanocy. Królują tulipany, których jest bogaty wybór - poinformowała PAP ekspertka rynku Anna Kaszewiak.

Na rynku w Broniszach królują tulipany /fot. Shutterstock

Tulipany na Broniszach

Oferta polskich producentów jak i importerów jest bardzo bogata i różnorodna, dopasowana do każdego rodzaju portfela - zapewniła Kaszewiak.

W kwiatach ciętych królują tulipany w cenie od 1,8 do 2,0 zł/sztuka. Nieco droższe są tulipany z importu i tzw. kolorowe tulipany, farbowane na różne kolory (bardzo często jest to robione pod konkretne potrzeby/eventy). Popularne są także frezja w cenie 2-2,8 zł/szt. oraz żonkile, za które trzeba zapłacić od 40 gr./szt. (tzw. patyczki) do 1,8 zł/szt. Jest duży wybór goździków zarówno drobnokwiatowych jak i wielkokwiatowych, ich cena to 2 zł za sztukę, droższe są goździki zielone - 3 zł/szt. - wyliczała ekspertka.

Inne kwiaty na giełdzie towarowej Bronisze

W ofercie polskich producentów i importerów są już rośliny rabatowe i balkonowe takie jak prymulki, bratki, stokrotki, niezapominajki, hiacynty, szafirki, żonkile i krokusy. Kwiaty te sprzedawane są w doniczkach.

Dostępne są również amarylisy (cena od 10,00 do 14,00 zł za nasadzenie z 1 cebulą), dużą popularnością cieszy się także Ornithogalum (śniadek), za doniczkę zapłacimy od 17 do 20 zł. Zwiastunem nadchodzącej wiosny jest także roślina doniczkowa Genista (janowiec) o pięknych żółtych kwiatach, która kosztuje 30 zł/szt.

Na Rynku Hurtowym w Broniszach pojawiły się pierwsze palmy, wykonane z materiałów naturalnych jak trawy, suszone kwiaty, owocostany. Duża rozpiętość cen od 3 zł/szt. (małe palemki) do 20 zł. Taka rozpiętość cenowa wynika z ilości użytego materiału. Od 20 marca dostępne będą także palmy wykonane z żywych roślin (między innymi z bukszpanu), ich cena będzie ok. 10 zł/ szt.

Wielkanoc na Broniszach

Pojawiły się już w handlu hurtowym pierwsze bazie, tu również ceny zróżnicowane od 2,5 za mały pęczek do 50 złotych za te o bardzo dużych baziach i wysokością około 180 cm. Za pęczek bukszpanu zapłacimy 5 zł, zielone wianki wykonane z gałązek bukszpanu, żywotnika, baź są w cenie 20 złotych za wianek (w opakowaniu 5 wianków).

W Broniszach widać już atmosferę zbliżających się świąt wielkanocnych. Coraz więcej pojawia się w handlu artykułów dekoracyjnych i gadżetów o tematyce wielkanocnej - są to m.in. zajączki, świece, kurczaczki. Ceny są zróżnicowane, ale duże figurki kosztują nawet kilkaset złotych. Za opakowanie świec świątecznych trzeba zapłacić od 11 do 75 zł (świece w kształcie jajek).

