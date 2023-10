Handel

Na sprzedaż detaliczną dalej oddziaływać będzie efekt paliwowy

Autor: PAP

Data: 20-10-2023, 11:48

Na sprzedaż detaliczną w kolejnym miesiącu oddziaływać będzie efekt paliwowy - ocenił ekspert ekonomiczny Konfederacji Lewiatana Mariusz Zielonka. Jego zdaniem wspierać go będzie popyt na farmaceutyki i odzież, co może "wywindować sprzedaż detaliczną na plus".

Na sprzedaż detaliczną dalej oddziaływać będzie efekt paliwowy /fot. PTWP