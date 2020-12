Na tegoroczne święta przeznaczymy średnio 522 zł, na prezenty 507 zł (raport)

Jak wynika z raportu autorstwa ekspertów Federacji Konsumentów, Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, sytuacja finansowa ponad połowy Polaków (52 proc.) pogorszyła się w związku z pandemią koronawirusa. Dla blisko połowy osób (45 proc.) pozostała natomiast bez zmian. Jedynie 3 proc. Polaków doświadczyło poprawy finansów w związku z pandemią koronawirusa.

Częściej pogorszenie sytuacji finansowej dotknęło kobiety, osoby posiadające dziecko na utrzymaniu oraz osoby niepracujące lub pracujące na część etatu. Natomiast finanse mężczyzn częściej pozostały bez zmian lub nawet uległy poprawie - czytamy.

Jak wskazują autorzy raportu, struktura wydatków na tegoroczne święta nie zmieniła się znacząco w porównaniu do zeszłego roku, spadły za to średnie wydatki związane z przygotowaniem świąt i prezentami, ale największy spadek dotyczy wydatków na podróże.

Z badania wynika, że największy udział w budżecie wydatków świątecznych stanowią przygotowania do świąt, w tym roku wydamy średnio 522 zł, w roku ubiegłym było to średnio 610 zł.

Druga w kolejności pozycja to prezenty, na które w tym roku wydamy średnio 507 zł. W 2019 roku było to 583 zł. Natomiast wydatki związane z podróżami to nieznaczna pozycja w budżecie, średnio 100 zł przy czym w ub. roku wydatki na podróże przekraczały 200 zł.

Według raportu, 4/5 badanych planuje sfinansować święta Bożego Narodzenia z własnych środków (bieżące dochody i/lub oszczędności). Jedynie 9 proc. planuje pokryć wydatki związane ze świętami tylko dzięki zobowiązaniom. Reszta skorzysta z mieszanych form finansowania (środki własne + zobowiązania) albo jeszcze nie wie skąd weźmie na nie środki.

Jak czytamy, większość osób planuje kupić prezenty na minimum 8 dni przed świętami (75 proc.), co trzeci od dwóch do czterech tygodni przed świętami (32 proc.). Kobiety częściej wcześniej kupują prezenty, natomiast mężczyźni częściej robią to na ostatnią chwilę (do 7 dni przed świętami). Jedynie 11 proc. badanych nie planuje kupić żadnych prezentów z okazji świąt.