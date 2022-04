Na zakupy wielkanocne Polacy chcą przeznaczyć średnio ponad 500 zł

Polacy przewidują przeznaczyć na tegoroczną Wielkanoc średnio 538 zł. Najliczniejsza grupa deklaruje wydatki od 401 zł do 500zł - wynika z badań dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor.

Autor: PAP

Data: 13-04-2022, 08:34

Średnio Polacy przewidują przeznaczyć na zakupy wielkanocne 538 zł. / fot. PTWP

Według badań firmy Quality Watch zrealizowanych dla Rejestru Dłużników BIG InfoMonitor tegoroczne święta Wielkanocne 31 proc. Polaków będzie obchodzić skromniej niż poprzednie. Głównym powodem do zaciskania pasa "jest drożyzna". 6 proc. badanych deklaruje, że ze względu na pustki w portfelu nie będzie świętować wcale. Kolejne 6 proc. nie ma wydatków, bo świąt nie obchodzi. Z kolei 2 proc. decyduje się sięgnąć głębiej do kieszeni m.in., by tym razem spotkać się w większym gronie lub wyjechać.

Średnio Polacy przewidują przeznaczyć na święta 538 zł.

Trzy czwarte chce wyłożyć nie więcej niż 500 zł. Najliczniejsza grupa deklaruje kwotę 401-500zł (23 proc.). Wyższym wydatkom sprzyja wyższe wykształcenie (621 zł, w stosunku do 471 zł wśród pozostałych osób) oraz posiadanie dzieci (577 zł, w stosunku do 467 zł wśród osób, które dzieci nie mają).

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Co dziesiąty badany "już wcześniej wie", że wydatki świąteczne oznaczają dla niego kłopoty. W grupach wiekowych od 18 do 44 roku życia takie obawy ma nawet do 15 proc. ankietowanych. Prawie co czwarty respondent (23 proc.) nie potrafi na razie zawyrokować, jaki wpływ świąteczne wydatki będą miały ostatecznie na jego sytuację finansową. Komfort świętowania, bez stresu związanego z pieniędzmi, ma dwie trzecie badanych.

Badania zrealizowała firma Quality Watch metodą CAWI wśród 1064 Polaków w wieku 18+ w dniach 1-4 kwietnia 2022 r.