Niemiecka sieć Netto, dyskont należący do Edeki, współpracuje ze znanym producentem wózków sklepowych Wanzl testując nowy system cyfrowy do odblokowania wózków.

Już nie potrzeba monety do wózka; fot. unsplash.com / Markus Winkler

Do odblokowania sklepowego wózka potrzeba są money lub żetony

Od kilkudziesięciu lat powszechną praktyką jest to, że klienci w sklepie używają monety lub plastikowego żetonu do odblokowania wózka na zakupy. Ta tzw. kaucja ma za zadanie zapewnić, że osoby korzystające z wózka sklepowego również odprowadzą go na wskazane miejsce. Od kilku lat coraz więcej osób nie zabiera ze sobą gotówki na zakupy lub np. nie ma przy sobie odpowiedniej monety do wózka sklepowego przed supermarketem.

Nie będzie potrzeba monety do wózka

Teraz nadchodzi rewolucja, o której pisze niemiecki serwis supermarkt-inside.de.

System nazwany Hybridloc polega na tym, że wózek sklepowy odblokowuje się za pomocą monety, chipa lub urządzenia mobilnego, takiego jak smartfon. Aby móc korzystać z systemu klienci potrzebują zainstalowanej aplikacji mobilnej sieci. Znajdą tam pozycję "Otwórz koszyk", aby odblokować go. Wystarczy przytrzymanie smartfona z otwartą aplikacją sieciową przy rączce wózka.

Dla dyskontera - sieci Netto - jest to również duża szansa, że ​​klienci będą częściej korzystać z aplikacji internetowej. Na razie to pilotażowy test firmy Wanzl z tą siecią w dwóch sklepach na terenie Niemiec.

