Obroty najemców w centrach handlowych w styczniu 2023 r. były o 32,1 proc. wyższe niż rok temu - poinformowała w środę Polska Rada Centrów Handlowych. Najlepsze wyniki notowały kategorie usług, które rok wcześniej podlegały jeszcze ograniczeniom epidemicznym.

Obroty najemców w centrach handlowych w styczniu 2023 r. były o 32,1 proc. wyższe niż rok temu; fot. unsplash.com

Jak wynika z opracowania PRCH, w styczniu wzrost obrotów odnotowano we wszystkich kategoriach obiektów handlowych. W największych galeriach (powyżej 60 tys. mkw.) wzrost wyniósł 34,2 proc., w dużych (40-60 tys. mkw.) - 25,4 proc., w średnich (20-40 tys. mkw.) - o 32,6 proc., a w najmniejszych (5-20 tys. mkw.) - o 32,7 proc.

Rosną obroty najemców centrów handlowych

"W styczniu 2023 r. obroty najemców prowadzących działalność w centrach handlowych wzrosły o jedną trzecią w porównaniu do stycznia 2022 r. Wysoka była również odwiedzalność, która w porównaniu do stycznia 2022 r. wzrosła o 17,8 proc." - wskazał cytowany informacji dyrektor zarządzający Polskiej Rady Centrów Handlowych Krzysztof Poznański. "To dobre dane pokazujące mocną pozycję centrów handlowych, jako kanału sprzedaży detalicznej w Polsce. Z danych GUS wynika, że dla całości handlu sprzedaż detaliczna w cenach stałych była w styczniu 2023 r. niższa o 0,3 proc. niż przed rokiem" - dodał.

Napisano, że najlepsze wyniki w styczniu br. notowały kategorie usług, rozrywki i gastronomii, które rok wcześniej podlegały jeszcze ograniczeniom epidemicznym. Tu - jak wskazano - wzrosty sięgały od ponad 40 proc. do ponad 90 proc. Wyliczono też, że średnie wydatki klientów w przeliczeniu na jedną wizytę, w styczniu 2023 wzrosły o 10 proc. w stosunku do stycznia 2022 r.

Odwiedzalność centrów handlowych

Jeżeli zaś chodzi o odwiedzalność centrów handlowych mierzoną liczbą klientów na 1 mkw. powierzchni najmu, to w styczniu br. - według PRCH - była ona o 17,8 proc. wyższa niż w styczniu 2022 r

W raporcie podano również, że w grudniu 2022 r. obroty centrów handlowych były o 12,9 proc. wyższe niż w tym samym okresie 2019 r, a obroty za cały 2022 r. były o 11,1 proc. wyższe niż w 2019 r.

"W związku z tym, że wyników w 2022 r. nie zaburzały zdarzenia zewnętrzne, jakimi w latach 2020-2021 były lockdowny związane z sytuacją epidemiologiczną, dane o obrotach i odwiedzalności centrów handlowych za 2023 r. są prezentowane w odniesieniu do 2022 r. Jednocześnie dla łatwiejszej analizy, dane o obrotach i odwiedzalności centrów handlowych będą podawane za ten sam miesiąc kalendarzowy" - zaznaczono.

