Najlepsze nieruchomości komercyjne na sprzedaż i wynajem - rusza Propertystock.pl

PropertyStock.pl to nowy projekt serwisu PropertyNews.pl – największego portalu informacyjnego o rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, który co miesiąc odwiedza blisko 270 tys. użytkowników.

PropertyStock.pl zapewnia dotarcie do precyzyjnie sprofilowanej grupy odbiorców. W wyszukiwarce znaleźć można ok. 4,5 tys. ofert sprzedaży lub wynajmu nieruchomości. To propozycje agencji nieruchomości, inwestorów, instytucji państwowych, banków i prywatnych właścicieli.

W Propertystock.pl w dziale Gastronomia zamieszczane są oferty sprzedaży i wynajmu lokali użytkowych o charakterze usługowym i gastronomicznym, uwzględniając zarówno powierzchnie w pasażach w centrach handlowych, jak i w centrach miast.

– Pandemia przynosi zupełnie nowe ryzyka, ma nieznany horyzont czasowy. Okazje inwestycyjne już się pojawiają na rynku. Część właścicieli, zdeterminowanych do wyjścia z inwestycji, jest skłonna akceptować coraz niższy poziom cen. Nie dotyczy to jednak każdego sektora – wyjaśnia Michał Stępień, Associate, Dział Doradztwa Inwestycyjnego Savills.

Przykładem rynku wyjątkowo odpornego na obecny kryzys są nieruchomości magazynowe, które korzystają teraz z przyspieszonego wzrostu branży e-commerce. W PropertyStock.pl w dziale Magazyny prezentowanych jest blisko 900 ofert sprzedaży lub wynajmu tych nieruchomości.

– Okazji należy obecnie poszukiwać w segmentach: biurowym i handlowym, jak również na rynku mieszkaniowym. Zdarzają się także na rynku gruntów. W każdym segmencie dużo zależy od kondycji finansowej właściciela. Wartość gruntów z założenia rośnie w długim okresie, dlatego w przypadku braku presji sprzedażowej warto poczekać na satysfakcjonującą ofertę – radzi Michał Stępień.

Serwis Propertystock.pl będzie systematycznie rozbudowywany. Zapraszamy do współpracy! Obecnie skorzystać można z bezpłatnej prezentacji nielimitowanej liczby ogłoszeń – promocja trwa do końca grudnia 2020 r.

Propertystock.pl należy do Grupy PTWP, wydawcy PropertyNews.pl i kilkunastu innych portali internetowych, które co miesiąc czyta 5 mln użytkowników – szefów największych firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych w Polsce, a także właścicieli i zarządzających przedsiębiorstwami z branży spożywczej, medycznej, logistycznej, motoryzacyjnej, gastronomii, samorządów.