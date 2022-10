Pepco zaprezentowało nowy koncept wizualny i aranżację swoich sklepów oraz poszerzoną ofertę produktową. Pierwsze polskie lokalizacje w zmienionej wersji można odwiedzić już m.in. we Wrocławiu i w Warszawie oraz wszędzie tam, gdzie otwierane są nowe sklepy sieci. Polska jest dla dyskontów Pepco największym rynkiem.

Pepco prezentuje nowy koncept sklepów pod nazwą "New Look"/ fot. mat. praowe

Zmiany w sklepach Pepco obejmują nowy branding, nawigację i komunikację w sklepie oraz przearanżowany layout i nowe linie produktowe. Do końca 2023 roku Pepco przeprowadzi pełną metamorfozę większości sklepów w Polsce oraz Europie, gdzie w 17 krajach sieć tworzy już niemal 3000 placówek. Co ciekawe, w Polsce sieć ma już ok. 1700 placówek i jest to największy rynek dla dyskontera.

Nowy koncept Pepco i nowa oferta

Szukasz lokalu handlowego do wynajęcia? Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Zmiany w Pepco są realizacją obecnego hasła marki: „Poczuj jakość, pokochaj cenę”. To projekt poprzedzony szczegółowymi analizami potrzeb klientów. Nowy koncept testowany był najpierw w modernizowanych sklepach we Wrocławiu, a teraz można go podziwiać w całej Warszawie oraz wszystkich nowo otwieranych sklepach Pepco w innych miastach i miasteczkach.

Miliony klientów odwiedzają nasze sklepy w całej Europie, dokonując każdego miesiąca 28 milionów transakcji. Odpowiadając na ich potrzeby, ale również chcąc przyciągnąć tych, którzy jeszcze nie przychodzą do nas regularnie, zmieniamy się i dostosowujemy do nowych oczekiwań rynkowych. Przed nami niezwykle intensywny czas rozwoju. W tym roku finansowym to będzie około 500 nowych sklepów Pepco w Europie, czyli średnio ponad jedno nowe otwarcie dziennie. Do tego dochodzą przebudowy już istniejących placówek, w ramach naszego programu New Look w Polsce, gdzie mieści się najwięcej naszych sklepów, a także w Czechach, Rumunii, na Słowacji i na Węgrzech. Do końca 2023 roku planujemy metamorfozy 1800 lokalizacji, a w kolejnych dwóch latach nowy wygląd zyskają już wszystkie nasze sklepy w całej Europie – zapowiada Aleksandr Cikaidze, Pepco Retail Director

Większa powierzchnia sprzedaży i nowa oferta Pepco

W zmodernizowanych sklepach Pepco powierzchnia sprzedażowa zwiększyła się średnio o ponad 14 metrów kwadratowych, m. in. dzięki zmniejszeniu części magazynowej. Umożliwiło to pełniejsze wyeksponowanie asortymentu sieci i przełożyło się na zwiększenie średnio o 15% liczby produktów.

Obecna oferta Pepco składa się z około 40 grup asortymentowych i 500 kategorii. Jest ona regularnie odświeżana i ulepszana o 250 nowych produktów każdego tygodnia i 80 nowych kolekcji sezonowych, takich jak stworzona specjalnie dla Pepco kolekcja Cardio Bunny, linie Indygo Loft i Purple Glam czy bogata oferta produktów licencjonowanych, np. Disney, Warner Bros, Universal.

Nowe sklepy Pepco przeszły niesamowitą metamorfozę, mamy teraz większą powierzchnię sprzedażową, co tworzy miejsce dla szerszego asortymentu i nowych kolekcji. Zmienił się wystrój naszych sklepów, branding, wprowadziliśmy nową nawigację, która pozwala na jeszcze bardziej intuicyjne zakupy, a pracownicy zyskali nową przestrzeń socjalną. To, co jednak pozostało i pozostanie niezmienne, to nasze świetne ceny. W Pepco wiemy, że każdy chce być dumnym z tego, jak dba o swoją rodzinę i dom. Dlatego zapewniamy naszym klientkom to, czego potrzebują i pragną, aby ubrać siebie i swoich najbliższych oraz wyposażać i dekorować mieszkania – powiedziała Agnieszka Jaworska – Pepco Commercial Director

Kim jest klientka Pepco?

Mówiąc o klientkach, Agnieszka Jaworska specjalnie podkreśliła płeć, bo w 85 proc. klientami sklepów Pepco są kobiety. Przeciętna klientka ma ok. 39 lat i dwoje dzieci. Mimo kryzysu gospodarczego i inflacji rosnącej w całej Europie, Pepco chce się rozwijać - nie tylko w Polsce.

Sieć wierzy, że w ten sposób uda się jej zdobyć nowych klientów, którzy nadal będą chcieli kupować produkty do ubrania, dekoracji wnętrz i potrzebne w domu. Pepco ma zamiar konkurować z innymi sklepami przede wszystkim ceną. Jak podkreślają przedstawiciele sieci, firma badawcza Nielsen co pół roku porównuje oferty z segmentu Pepco, aby na bieżąco monitorować ceny.

Nowe Pepco w Europie

Nowy format sklepów został wprowadzony na pierwszym etapie testowo w 16. wrocławskich sklepach Pepco, a następnie zmodernizowanych zostało 46 sklepów na terenie Warszawy. Równocześnie w nowym brandingu otwierane są wszystkie nowe lokalizacje sieci, która prowadzi dynamiczną ekspansję w Polsce i Europie. Aktualnie Pepco obecne jest w 17 krajach i sieć już zapowiedziała otwarcie swoich sklepów w Portugalii na wiosnę 2023 roku. Istniejące sklepy Pepco będą modernizowane przez kolejne trzy lata. Polska, gdzie mieści się najwięcej naszych sklepów będzie pierwszą na starcie tego procesu, dołączą do niej także Czechy, Rumunia, Słowacja i Węgry. Do końca 2023 roku planowane są więc metamorfozy 1800 lokalizacji, a w kolejnych dwóch latach nowy wygląd zyskają już wszystkie sklepy Pepco w całej Europie.