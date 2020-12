Najważniejsze wydarzenia na rynku handlowym w 2020 r. i prognozy na rok 2021

Najważniejsze wydarzenia na polskim rynku handlowym w 2020

1. Lockdown x 2

Wiosenny i jesienny lockdown przyniosły niekorzystne skutki dla handlu, gastronomii oraz sektora rozrywki i rekreacji. Ocenia się, że spadek odwiedzalności i obrotów w centrach handlowych w 2020 roku wyniesie 25-35% w stosunku do roku 2019.

2. Abolicja czynszowa i renegocjacje

Wiosną 2020 roku administracyjnie wprowadzona została czasowa abolicja czynszowa, co wywołało perturbacje w rozliczeniach pomiędzy wynajmującymi i najemcami oraz masowe renegocjacje warunków najmu w centrach handlowych.

3. Z offline do online

W bieżącym roku odnotowano znaczący wzrost udziału sprzedaży e-commerce w handlu detalicznym

(z 5,5% w 2019 roku do prognozowanych 8% w 2020 roku), wzmożoną aktywność na platformach sprzedażowych i rozwój różnych form dostaw. Sieci handlowe rozwijały modele sprzedaży wielokanałowej (omnichannel) oraz zwiększały inwestycje w nowe technologie i rozwój sprzedaży online.

4. Nowe obiekty

Rok 2020 należał do małych obiektów handlowych. Nie ukończono żadnego obiektu handlowego o powierzchni ponad 25 tys. mkw. GLA. Największe otwarcia tego roku to oddanie do użytku Galerii Wiślanka w Żorach i Dekady Nysa.

5. Nowi najemcy

Mimo pandemii COVID-19 wciąż notujemy nowe wejścia sieci handlowych na polski rynek. Najbardziej spektakularnym debiutem br. było otwarcie sklepu Primark w warszawskiej Galerii Młociny.

Rynek handlowy – prognozy 2021

1. Mixowanie funkcji

W 2021 roku obserwować będziemy wzrost inwestycji o funkcjach mieszanych (nowe i przebudowy) w celu dywersyfikacji portfeli nieruchomości. W sektor mieszkaniowy wchodzić będą deweloperzy specjalizujący się dotąd w nieruchomościach handlowych.

2. Małe obiekty

Przyszłość przyniesie dalszy wzrost inwestycji w małe centra i parki handlowe o profilu zakupów codziennych.

– Małe obiekty typu convenience store są obecnie najszybciej rozwijającym się segmentem rynku, co jest wynikiem rozkwitu lokalnego stylu życia i częstszego korzystania z punktów usługowo-handlowo-gastronomicznych w pobliżu miejsca zamieszkania. To właśnie w takich lokalizacjach kondycja obiektów handlowych najszybciej wraca do normy – mówi Katarzyna Michnikowska, dyrektor w Dziale Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.