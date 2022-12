Handel

Najważniejsze wydarzenia na rynku handlowym w 2022 roku

Autor: opr. RW

Wojna na Ukrainie i związany z nią napływ uchodźców, inflacja i rosnące ceny energii miały duży wpływ na rynek handlowy w Polsce. Analogiczne do zeszłego roku pozostają preferencje konsumentów, aby kupować w pobliżu miejsca zamieszkania, a to motywuje deweloperów do budowania kolejnych parków handlowych i centrów convenience w małych miastach. Podsumowując 2022 rok, eksperci Colliers wybrali najistotniejsze wydarzenia ostatnich 12 miesięcy.

Najważniejsze wydarzenia na rynku handlowym w 2022 roku - komentuje Agnieszka Piekarska