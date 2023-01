W 2022 roku w handlu działo się wiele. Czas upłynął pod znakiem wojny w Ukrainie, najwyższej od lat inflacji, wzmożonej działalności UOKiK-u, ale także innowacji, które w trudnych czasach miały przyciągnąć do sklepów klientów. Oto przeglad niektórych z ważnych wydarzeń.

Rok 2022 zmienił w handlu wiele/ fot. Shutterstock

Blisko 140 mln zł kary dla Kauflandu i pracowity rok UOKiK-u

Już na początku stycznia UOKiK nałożył na Kaufland Polska Markety blisko 140 mln zł kar w dwóch decyzjach stwierdzających niezgodne z prawem praktyki. Urząd zarzuca sieci m.in. nieuczciwe wykorzystywanie przewagi kontraktowej.

- Zasady współpracy sieci handlowej z dostawcami, w tym warunki rabatowania, powinny być jasno określone i znane stronom przed podpisaniem umowy. Tymczasem kontrahenci spółki Kaufland Polska Markety nie mieli pewności, jakie otrzymają wynagrodzenie z tytułu dostaw i czy wynegocjowana wcześniej cena nie zostanie obniżona. Działania spółki były sprzeczne z dobrymi obyczajami i stanowiły nieuczciwe wykorzystanie silniejszej pozycji negocjacyjnej - wskazywał UOKiK.

Rok dla UOKiK-u był bardzo pracowity, ukarał m.in. organizatorów pokazów sprzedających w trakcie nich towary na dziwnych warunkach i po zawyżonych cenach, czy sieć Biedronka za niejasną komunikację akcji „Tarcza Biedronki Antyinflacyjna”.

Zerowy VAT na żywność dzieli rynek handlu

Jak wskazywali jedni eksperci – ta zmiana miała odbić się niekorzystnie na małych sklepach i handlu tradycyjnym i wzmocnić pozycję dyskontów i supermarketów. W końcu wprowadzono zerowy VAT na żywność oraz obowiązek informowania o nim w sklepach i na stacjach benzynowych. Problem w tym, że nikt tego nakazu nie mógł w praktyce wyegzekwować, a duże sieci handlowe zrobiły z zerowej stawki VAT kampanię promującą swój asortyment.

Zmiana sterów w Eurocash, Paweł Surówka nowym prezesem

Zarząd Eurocash S.A. 16 grudnia 2021 r. otrzymał list od Luisa Amarala zawierający wniosek o zwołanie rady nadzorczej spółki w celu dokonania zmian w zarządzie polegających na: zmianie stanowiska Luisa Amarala z prezesa zarządu na członka zarządu oraz powołaniu do zarządu na stanowisko prezesa Pawła Surówkę, obecnego doradcę zarządu spółki. Jednocześnie Luis Amaral poinformował, że planuje złożyć w styczniu 2022 r. rezygnację z zarządu i zarekomendować Politra B.V. S.a r.l. dokonanie zmian w radzie nadzorczej, których skutkiem będzie powołanie Luisa Amarala do rady nadzorczej jako jej przewodniczącego – w ten sposób spółka poinformowała o zmianie na stanowisku prezesa, a w styczniu to stanowisko objął Paweł Surówka.

Regulowane ceny żywności

W związku z rosnącymi cenami i szalejącą inflacją, polscy politycy rozważają pomysł wprowadzenia regulowanych cen żywności. W lutym takie regulacje wprowadzają Węgry, co tylko zaostrza debatę na ten temat. W końcu jednak nikt nie ingeruje w ceny. Za to Izba Handlowa monitoruje obniżki cen w sklepach po obniżce podatku VAT do zera.

Zakaz handlu w niedzielę i sposoby na jego obchodzenie

Na czytelnię, dworzec, samoobsługę, wypożyczalnię sprzętu sportowego – pomysły na obchodzenie handlu w niedziele pobudziły kreatywność przedsiębiorców. Duże sieci handlowe tłumaczyły, że nie mogą ingerować w biznesy swoich franczyzobiorców. Największa z nich dwukrotnie miała przygotowywać się do otwarcia sklepów w niedziele. Związki zawodowe donosiły, że Biedronka szykuje się do otwarcia na „placówkę medyczną” w wyniku czego wprowadziła do sprzedaży opaski telemedyczne. Kiedy ten sposób nie poskutkował, Biedronka chciała stać się biblioteką. Kiedy godziny otwarć sklepów w niedziele już zawisły na sklepach a 7 sierpnia oczy szerokiej publiczności i PIP były zwrócone na Biedronkę – sieć zrezygnowała z otwarcia sklepów. I wszystko pozostało po staremu.

Wojna w Ukrainie

Wojna w Ukrainie zmieniła w handlu bardzo wiele. Przede wszystkim wpłynęła na inflację niemal w całej Europie za sprawą dużo wyższych cen gazu, węgla i paliwa w związku z odcięciem tych surowców z Rosji. Inflacja najwyższa od lat spędza sen z powiek przedsiębiorcom, producentom i konsumentom. Ludzie zaczynają oszczędzać, a drożejące towary i żywność zmuszają ich do ograniczenia konsumpcji i zakupów, na czym zyskują dyskonty, także te non-food.

Wyzwaniem staje się także produkcja niektórych towarów, bo brakuje zarówno pszenicy, jak i szklanych opakowań czy aluminiowych komponentów, co ma swój wpływ na produkcję butelkowanych i słoikowanych towarów. Na fali zainteresowania ukraińskimi problemami oraz dzięki coraz większej liczbie Ukraińców w Polsce, sklepy zaczynają inwestować w tzw. ukraińskie półki. Wojna w Ukrainie rozpoczęła się 17 lutego i trwa nadal, czego wielu przedsiębiorców się nie spodziewało. Rok upływa pod znakiem wojny i szalejącej inflacji.

Nowy kierunek w sieci Żabka

Sieć Żabka urosła do ponad 9 tysięcy sklepów. Zmieniła także komunikację swojej marki reklamując się jako sieć pomagająca ludziom zaoszczędzić cenny czas. Przy tej okazji wprowadziła do sklepów więcej zdrowych produktów z kategorii ready to eat. Rozwija także sklepy samoobsługowe i staje się liderem w kategorii sklepów autonomicznych. Sieć szuka nowych rozwiązań i tak powstają sklepy kontenerowe na autostradzie, czy koncept sklepu drive thru, który ma obsługiwać klientów niczym znane wszystkim fast foody kupowane przez okienko prosto z samochodu.

