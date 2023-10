Carrefour, największy europejski sprzedawca detaliczny żywności, ogłosił słabszy niż oczekiwano wzrost sprzedaży w III kwartale w związku ze spadkiem inflacji cen żywności i ciągłym ograniczaniem wydatków przez konsumentów - podaje Reuters. Na rynku polskim zanotowano spadek sprzedaży LFL.

Wzrost sprzedaży Carrefour w III kwartale spowalnia wraz ze spadkiem inflacji; fot. materiały prasowe / Carrefour.pl

Sprzedaż w trzecim kwartale wyniosła 23,63 miliarda euro (wzrost o 0,5% rdr), co oznacza porównywalny wzrost LFL o 9%. To z kolei pokazuje spowolnienie w porównaniu z 10,3% wzrostu w drugim kwartale.

W Europie sprzedaż wzrosła w tym kwartale o +4,1% LFL. To spowolnienie o około 3 punkty względem II kwartału (+7,4% LFL).

W Polsce (-3,9% LFL) spadek sprzedaży był bezpośrednio powiązany z bardzo wysoką bazą porównywalną (+18,5% LFL w III kwartale 2022 r. w kontekście wojny w Ukrainie i napływu imigrantów).

Carrefour ma w Polsce 844 sklepów (na całym świecie ma ich 14719).

Konsumenci w dalszym ciągu ograniczają wydatki, a wolumen artykułów spożywczych i nieżywnościowych ponownie spadł w kwartale zakończonym 30 września - podał Carrefour.

Dyrektor generalny Alexandre Bompard ostrzegł w sierpniu, że francuscy konsumenci masowo ograniczają swoje wydatki na podstawowe towary i obwinił firmy z branży dóbr konsumpcyjnych za to, że nie obniżyły cen wystarczająco szybko.

Sprzedaż w trzecim kwartale wyniosła 23,63 miliarda euro (wzrost o 0,5% rdr), co oznacza porównywalny wzrost LFL o 9%. To z kolei pokazuje spowolnienie w porównaniu z 10,3% wzrostu w drugim kwartale, ale Carrefour trzymał się swoich celów na rok 2023.

W Europie sprzedaż wzrosła w tym kwartale o +4,1% LFL. To spowolnienie o około 3 punkty względem II kwartału (+7,4% LFL), które odzwierciedla inflację żywności we wszystkich krajach. Wolumeny na całym świecie pozostały ujemne, z wyjątkiem Belgii, która skorzystała na gwałtownym ożywieniu gospodarczym.

W Polsce (-3,9% LFL) spadek sprzedaży był bezpośrednio powiązany z bardzo wysoką bazą porównywalną (+18,5% LFL w III kwartale 2022 r. w kontekście wojny w Ukrainie i napływu imigrantów). Przychody w naszym kraju wyniosły 563 mln euro (wzrost o 1,4%). Sprzedaż za 9 miesięcy w Polsce wyniosła 1,66 mld euro (wzrost o 1,6%).

Dla porównania, w Polsce Carrefour w II kwartale 2023 osiągnął sprzedaż 572 mln euro, co oznacza spadek o 0,5 proc.

Carrefour ma w Polsce 844 sklepów (na całym świecie ma ich 14719), w tym: 95 hipermarketów, 151 supermarketów, sklepów convenience i 7 soft dyskontów. Jak podaje serwis dlahandlu.pl, na koniec 2022 r. sieć miała w Polsce 928 sklepów, co oznacza spadek aż o 84 placówki.

Konsumenci w dalszym ciągu ograniczają wydatki

Sprzedaż, niezgodna z oczekiwaniami analityków (oczekiwali przychodów na poziomie 24,22 miliarda euro), wynika ze spowolnienia inflacji żywności we Francji i spadku cen żywności w Brazylii - podała spółka.

"W kontekście ciągłej presji na siłę nabywczą naszych klientów nasza Grupa potwierdziła solidność swojej dynamiki handlowej i atrakcyjność swojego modelu" - stwierdził Bompard w oświadczeniu.

Konsumenci w dalszym ciągu ograniczają wydatki, a wolumen artykułów spożywczych i nieżywnościowych ponownie spadł w kwartale zakończonym 30 września - podał Carrefour. Dyrektor finansowy Matthieu Malige powiedział, że tendencje te utrzymywały się w pierwszych tygodniach października.

Konkurencja na rynku handlowym

We Francji, która generuje około 46% przychodów Carrefour, sprzedaż hipermarketów wzrosła w trzecim kwartale o 4,2% w porównaniu ze wzrostem o 6,6% w poprzednich trzech miesiącach. Konkurencja na francuskim rynku spożywczym zaostrza się, wywierając presję na Carrefour.

"Uważamy, że mamy odpowiedni poziom konkurencyjności na rynku" - powiedział Malige analitykom podczas rozmowy telefonicznej. "Ciągle inwestujemy w obniżki cen i promocje, punktujemy lojalność".

Na drugim co do wielkości rynku Carrefour w Brazylii, gdzie Carrefour prowadzi sieć sklepów spożywczych Atacadao, sprzedaż spadła o 3,7% w ujęciu porównywalnym, co odzwierciedla spadek cen żywności.

Carrefour stawia na marki własne

Carrefour, który ma sklepy w Hiszpanii, Włoszech, Belgii, Polsce, Rumunii i Argentynie, a także Francji i Brazylii, podał, że produkty jego marek własnych stanowiły w III kwartale ponad 35% sprzedaży żywności, co stanowi wzrost o trzy punkty procentowe więcej niż w tym samym kwartale ubiegłego roku.

Sprzedawca dąży do tego, aby marka własna miała stanowić 40% przychodów z żywności w 2026 r.

