Napadł na sklep z plastikowym pistoletem; zabrał chipsy i napoje

"23-latek usłyszał zarzut rozboju w recydywie. Na wniosek śledczych został tymczasowo aresztowany na okres trzech miesięcy" - poinformowała w czwartek w komunikacie prasowym Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie.

Według ustaleń policjantów, 23-letni mieszkaniec Lublina napadł na jeden ze sklepów spożywczych przy ul. Kunickiego w Lublinie. "Mężczyzna wszedł do sklepu z przedmiotem przypominającym broń palną, który skierował w kierunku ekspedientki. 23-latek po zastraszeniu kobiety ukradł paczkę chipsów oraz dwa napoje energetyczne o łącznej wartości 15 zł. Sprawca po wyjściu ze sklepu rozdeptał plastikowy pistolet i odjechał na niebieskim rowerze typu składak" - podano w komunikacie.

23-latek został zatrzymany przez policję po trzech godzinach od zdarzenia. W środę został doprowadzony do prokuratury, gdzie usłyszał zarzuty. "Mężczyzna okazał się być recydywistą" - podała policja. Za rozbój w warunkach recydywy, czyli powrotu do przestępstwa, może mu grozić kara nawet do 18 lat więzienia.