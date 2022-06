Napój Krzyś w szklanej butelce na półkach Carrefoura

Na półki sieci Carrefour trafił napój gazowany Krzyś pomarańczowy w szklanym opakowaniu zwrotnymo pojemności 1 litra.

Kultowy napój Krzyś pomarańczowy w szklanym opakowaniu trafił na półki Carrefour/fot. materiały prasowe

Krzyś to napój gazowany produkowany na bazie krystalicznej wody mineralnej z Jury i naturalnych soków owocowych.

- Napój jest na rynku nieprzerwanie od końca lat 80. Dla wielu polskich konsumentów to smak dzieciństwa. Do dziś chętnie sięgają po niego osoby w każdym wieku – mówi Marta Gonsior, Brand Manager marki Krzyś.

Obecność napoju Krzyś w szklanej butelce w sklepach sieci Carrefour to wynik proekologicznej polityki sieci realizowanej w duchu zero waste, której efektem jest rozszerzanie gamy produktów dostępnych w opakowaniach szklanych.

- W naszych sklepach można kupić do własnego opakowania wszelkie produkty świeże – od sera i wędlin, po warzywa i pieczywo, kosmetyki w płynie i chemię domową korzystając z naszych Eko-Barów, czy kawę do własnego kubka w strefach Smacznie. Umożliwiamy też klientom m.in. zwrot butelek szklanych bez okazywania paragonu zakupu zwracając im pełną kwotę kaucji, dzięki czemu tylko w 2021 roku zaoszczędzili oni ponad 2.000.000 zł – zapewnia Sylwester Mroczek, manager działu rozwoju formatów i konceptów handlowych w Carrefour Polska.

- Do realizowanych przez nas inicjatyw, we współpracy z marką Jurajska, dołączyliśmy już możliwość zakupu wody, a także od teraz – kultowego napoju gazowanego Krzyś pomarańczowy w szklanych butelkach zwrotnych. Wprowadzając tą ofertę w połączeniu z odbiorem opakowań oraz promocjami na zakupy skrzynkowe, chcemy zachęcać Polaków do powrotu do dobrego zwyczaju wybierania napojów w butelkach szklanych. Dzięki temu wspólnie przyczynimy się do poprawy jakości środowiska, w którym żyjemy i pozytywnie wpłyniemy na przyszłość naszej planety – mówi Sylwester Mroczek.