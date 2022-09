Napoje i chipsy sprzeda robot. Ruszyły testy Kerfusia

Carrefour i PepsiCo rozpoczęły w Polsce pilotażowy program promocyjny z użyciem samojezdnych eRobotów. Dwa urządzenia sprzedające napoje Pepsi oraz chipsy Lay’s można już spotkać w sklepach Carrefour w Warszawie.

Pepsi i chipsy kupisz od robota? Nowe rozwiązanie już w Polsce. fot. mat. pras.

Carrefour i PepsiCo wprowadzają sprzedażowego robota

Roboty wchodzą w interakcje z konsumentami i uatrakcyjniają proces zakupowy. Poprzez wdrożenie tego zaawansowanego technologicznie rozwiązania PepsiCo i Carrefour inicjują pozytywną zmianę w kierunku dalszego zwiększania doświadczeń zakupowych polskich konsumentów.

eRoboty Kerfuś w Carrefourze

Wspólne przedsięwzięcie z udziałem interaktywnych robotów to zdecydowany krok w kierunku zastosowania innowacyjnych technologii w obszarze sprzedaży. eRoboty „Kerfuś” opatrzone brandingiem marek Pepsi oraz Lay’s zachęcają klientów Carrefour do zakupu produktów obu marek. Urządzenia nie służą jedynie wsparciu sprzedaży, ale mają za zadanie również zaciekawić konsumentów robiących zakupy i zachęcić ich do wejścia z nimi w interakcję. Roboty są w pełni bezpieczne – dzięki specjalnie zaprojektowanym czujnikom automatycznie zatrzymują się, gdy zbliża się człowiek i w pobliżu przeszkód. Organizatorzy liczą, że projekt przypadnie do gustu fanom nowoczesnych rozwiązań.