Nasz Sklep ma ponad 4400 placówek

W Sieradzu przy ulicy Widawskiej uruchomione zostały Delikatesy Premium o powierzchni handlowej około 120 mkw. Właściciel sklepu podkreśla, że istotnym czynnikiem, który zdecydował o wyborze tego, a nie innego partnera handlowego był w pełni polski charakter franczyzodawcy, co dla detalisty jest niezwykle ważne. Po dostosowaniu placówki do standardów sieci oferuje ona około 4500 pozycji asortymentowych, wśród których znaczącą część stanowią produkty świeże. Obok warzyw i owoców oraz nabiału można tu znaleźć także mięso i wędliny z lokalnej wytwórni oraz poszukiwane przez klientów gatunki pieczywa. Położony przy drodze dojazdowej obiekt dysponuje dużym i wygodnym parkingiem, co, obok asortymentu, decyduje o jego gotowości do skutecznego konkurowania.

W odmiennych warunkach podjęły działalność należące do Pana Mariusza Delikatesy Sezam w Błaszkach Gruszczyce w województwie łódzkim. W typowo wiejskim otoczeniu sklep powstały na warunkach Premium oferuje bogaty wybór produktów. Na powierzchni niespełna 100 mkw. znaleźć można 4000 pozycji asortymentowych, w tym także produkty świeże: warzywa i owoce, mięso i wędliny, nabiał, czy pieczywo. Ten sklep także dysponuje wygodnym parkingiem, zaś klienci mają do dyspozycji dwa stanowiska kasowe.

W miejscowości Aleksandrów w oddziale Tomaszów Lubelski miało miejsce otwarcie należących do Pana Sławomira Pintala Delikatesów Premium. Sklep przeszedł gruntowny remodeling, z powiększeniem sali sprzedaży oraz remontem elewacji zewnętrznej. Zmiany spodobały się klientom sklepu, którzy licznie przybyli na otwarcie.

W tym samym oddziale w miejscowości Zawadówka ruszył sklep w formacie Delikatesy Sezam należący do państwa Grela. Sklep nastawiony jest na sprzedaż świeżej żywności. Piękne stoiska zgodne ze standardami premium kuszą świeżymi wędlinami, warzywami czy nabiałem. Na szczególną uwagę zasługuje stoisko piekarnicze z wyrobami firmowymi z piekarni właścicieli.

W Lubyczy Królewskiej, również w oddziale tomaszowskim, ruszył pod szyldem Delikatesy Premium sklep Ksawerego Michniaka „Delfin”. Sklep przeszedł gruntowny remont, został powiększony i rozplanowany zgodnie z nowym projektem. W sklepie wdrożono standardowe stoiska, zaś detalista, który wcześniej głównie specjalizował się w sprzedaży ryb i mrożonek, postanowił wprowadzić do oferty również świeże mięso i wędliny.

Natomiast w oddziale Lublin w miejscowości Rejowiec nastąpiło otwarcie Delikatesów Sezam należących do Marzeny Łoza. Jest to kolejny sklep tej właścicielki po Delikatesach Premium, który także otworzyła z naszą siecią. Sklep został na nowo ustawiony, towary zostały podzielone na grupy asortymentowe. Uporządkowano aleje między gondolami, dzięki czemu sklep zyskał na przestrzeni oraz zrobił się przejrzysty i jasny. Na te właśnie elementy w pierwszej kolejności zwracali uwagę klienci przybywający na otwarcie.

Wspólnie z Eweliną Kuczyńską spółka otworzyła sklep w formacie Delikatesy Premium w miejscowości Kalinowice. Sklep znajduje się przy głównej drodze z Zamościa do Tomaszowa Lubelskiego. Posiada wizualizację zewnętrzną dedykowaną dla tego formatu, zaś wewnątrz zostały wdrożone standardy Premium oraz program PC Market.

W Iwoniczu Zdrój ruszyły Delikatesy Premium Iwony Menet. Sklep przeszedł gruntowny remont, a jego powierzchnia sprzedaży to ponad 100 mkw. W placówce na uwagę zasługuje rozbudowane stoisko alkoholowe oraz samoobsługowy regał Strefa Wina. Bardzo dobrze zaopatrzone są również stoiska świeże: pieczywo, warzywniak, nabiał oraz stoisko mięsno-wędliniarskie.

W miejscowości Szczebrzeszyn uruchomiono w formacie Delikatesy Premium sklep Artura Ciuryska. Placówka została wyposażona według standardów obowiązujących w sieci z zastosowaniem prawidłowych zasad merchandisingu. Profesjonalne przygotowanie sklepu obejmujące wizualizację zewnętrzną i wewnętrzną oraz oferta cenowa zaowocowały w dniu otwarcia licznym przybyciem klientów.

Delikatesy Premium państwa Świeboda ruszyły w miejscowości Drzewica. Powierzchnia placówki to około 170 mkw. Sklep znajduje się w nowym obiekcie, w którym wdrożono standardy Premium oraz zastosowano profesjonalne oświetlenie. Franczyzobiorcy postawili na świeżość i różnorodność asortymentu na stoisku mięsno-wędliniarskim, co było widoczne już w dniu otwarcia - profesjonalne ekspozycje zachęcały do robienia przez klientów zakupów. Tego dnia przygotowano różne atrakcje dla klientów, między innymi konkursy oraz promocje cenowe.

W miejscowości Wola Kotowa miało miejsce otwarcie Delikatesów Sezam należących do państwa Idec. Sklep został przekształcony ze sklepu tradycyjnego na samoobsługowy. Remont, nowe ustawienie wyposażenia, profesjonalne oświetlenie zaowocowało tym, że sklep stał się jasny i przestronny, a półka bardziej czytelna dla klienta.

W miejscowości Wielkie Oczy ruszyły Delikatesy Premium Marty Furman zlokalizowane w nowym 200 metrowym budynku. Sklep został wyposażony według standardów obowiązujących w sieci z zastosowaniem prawidłowych zasad merchandisingu. W celu podniesienia jakości obsługi personel sklepów przed otwarciem został przeszkolony z zasad merchandisingu oraz obsługi programu PC Market. Ekspedientki dostały również firmowe ubrania z logo Premium.

W oddziale Gdańsk, w miejscowości Grzybno miał miejsce remodeling sklepu w formacie Delikatesy Sezam. Placówka przeszła znaczącą metamorfozę. W sklepie zmieniono ustawienie regałów uzyskując prawidłową komunikację, co zapewniło lepsze funkcjonowanie sklepu. Zostało również wprowadzone nowe wyposażenie zgodne z obwiązującymi w sieci standardami, co całkowicie zmieniło wcześniejszy wygląd wnętrza.

W oddziale Łódź w miejscowości Konopnica został otwarty sklep Macieja Podgórniaka w formacie Delikatesy Premium. Sklep przeszedł głęboki remont. Zastosowanie prawidłowego layoutu wraz z wdrożeniem standardów wyposażenia spowodowało, że stał się zdecydowanie bardziej funkcjonalny i nowoczesny. Wprowadzenie tych zmian umożliwiło również prawidłową ekspozycję towaru. W sklepie dominuje sprzedaż produktów mięsno-wędliniarskich, których producentem jest sam właściciel. W dniu otwarcia klienci mogli skorzystać z przygotowanej promocji oraz zakupić wędliny prosto z wędzarni.

Kolejny sklep w formacie Premium został uruchomiony w miejscowości Pajęczno u państwa Mielcarek, również w oddziale Łódź. To już drugi sklep tego właściciela, w którym wspólnie z siecią Nasz Sklep realizuje on koncept Premium. Placówka jest po generalnym remoncie, a ze względu na to, że jest to sklep nowo otwierany, partner postawił na wybór asortymentu w połączeniu z różnorodnością produktów świeżych.

Zmiany przeszły również dwa kolejne sklepy, tym razem w formacie Delikatesy Sezam.

Pierwszy remodeling miał miejsce u Kamili Piecyk w miejscowości Charlubia. Sklep przeszedł generalny remont, a jego powierzchnia to 110 mkw. Wdrożone zostały planogramy ułożenia z podziałem na grupy asortymentowe, których wprowadzenie zdecydowanie polepszyło czytelność produktów. Wdrożone nowoczesne standardy wyposażenia dopełniły wizerunek wnętrza sklepu.

Kolejne otwarcie miało miejsce w Chrzanowicach u Małgorzaty Podgórskiej. Wnętrze sklepu zostało odświeżone i odpowiednio doświetlone co wraz z wdrożeniem standardów wyposażenia zapewniło placówce przestronność i nowoczesność. Została również odnowiona elewacja zewnętrzna obiektu.